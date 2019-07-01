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Geleceğin girişimcileri Düzce Çocuk Teknoparkta

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi geleceğin girişimcileri Düzce Çocuk Teknoparkta etkinliği ile çocuklar beceri ve yeteneklerini, hayal güçlerini geliştirme, yaz tatillerinde keyifli vakit geçirmenin yanı sıra özgün projelerini de ortaya koyacaklar.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:23
Geleceğin girişimcileri Düzce Çocuk Teknoparkta

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi geleceğin girişimcileri Düzce Çocuk Teknoparkta etkinliği ile çocuklar beceri ve yeteneklerini, hayal güçlerini geliştirme, yaz tatillerinde keyifli vakit geçirmenin yanı sıra özgün projelerini de ortaya koyacaklar.


Bu yıl 5. kez güçlendirilmiş içeriği ile Düzce Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek İngilizce eklenerek yenilenen, bilim, sanat ve sosyal girişimcilik ile bütünleştirilmiş, çağdaş öğrenme kuramları ile çocukların ilgi ve taleplerine göre hazırlanmış ve toplumsal duyarlılığı arttıracak bir programla “Geleceğin Girişimcileri” Düzce Çocuk Teknopark’ta buluşacak.


Düzce Üniversitesi’nin alanında uzman akademisyenleri tarafından yürütülecek eğitim programı ile çocuklar beceri ve yeteneklerini, hayal güçlerini geliştirme, yaz tatillerinde keyifli vakit geçirmenin yanı sıra özgün projelerini de ortaya koyacaklar. Öğrenciler program süresince verilecek olan Robotik, Kodlama, Laboratuvar, Proje, İngilizce, Güvenli Yaşam ve İlk Yardım derslerinde öğrenmenin eğlenceli yönünü keşfedecekler.


İlkokul (2-3-4. Sınıf) ve Ortaokul (5-6-7-8. Sınıf) öğrencileri olmak üzere iki grup olarak hazırlanmış, 3 haftalık ve 90 saatlik eğitim programı 16 Temmuz-2 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, program dahilinde ücretsiz yemek ve isteğe bağlı servis hizmetleri de sunulacak. Eğitim programına katılım kontenjanlarla sınırlı olup, başvurular 28 Haziran-8 Temmuz 2019 tarihleri arasında Düzce Teknopark internet sitesi (duzceteknopark.com.tr) üzerinden alınacaktır. Kesin kayıt işlemleri, 8-12 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:23
  1. bilim
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