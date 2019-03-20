Geleceğin Genç Diplomatları Çınar JMUN’19’da

Türkiye’nin önde gelen okullarından bir grup öğrenci, geçtiğimiz günlerde, Birleşmiş Milletlerin birebir simülasyonu olan ÇınarJMUN’19’da bir araya geldi. Etkinlikte “Çocuk İstismarı ve çocuğa yönelik Şiddet” konusu öğrenciler tarafından Birleşmiş Milletler kurallarına göre uygulamalı olarak ele alındı.

Junior Model United Nations (JMUN) yani “Model Birleşmiş Milletler” bu yıl Çınar Koleji çatısı altında gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletlerin karar alma, proje üretme, çalıştay ve oylama gibi uygulamalarının birebir simülasyonu olan etkinlikte, Türkiye’nin birçok önemli okulundan öğrencilerin katılımı ile gündeme dair önemli sorunlar masaya yatırıldı.

Bu yıl “Çocuğa karşı şiddet ve istismar” konusunun ele alındığı etkinlik, “Tüm dünya çocuklarının sorunları ortak, çünkü; ‘Her Çocuk Aynı Dilde Güler ve Ağlar’ “ sloganı ile start aldı. Etkinlikte Birleşmiş Milletler oturumlarındaki gibi öğrenciler Norveç, Rusya, Küba vb. 20’ye yakın ülkenin temsilcisi oldular. Ayrıca komitelere ayrılarak bu önemli güncel meseleyi komisyonlarda tartıştılar.

Geleceğin diplomatları olan birçok genç öğrenciyi bir araya getiren program, açılış seremoninin ardından komite çalışmaları ile devam etti. Komite çalışmalarında çocuk istismarı konusunu derinlikli olarak inceleyen öğrenciler, çözüm önerileri ve alınan kararları oylayarak temsil ettikleri ülkenin sonuç bildirgelerini hazırladılar. Öğrencilerin dil gelişimine yardımcı olan ve Türkçe konuşulmasının tamamen yasak olduğu etkinliğin kapanış programında katılımcı okullar, sonuç bildirgelerini İngilizce olarak sundular.

Çınar Koleji Yabancı Diller Koordinatörü Miray Öcal Çelik; “Bu yıl dünyanın en önemli ve prestijli eğitim etkinliklerinden biri olan Junior MUN’a ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu program ile geleceğin diplomatları arasında yer alacak olan öğrencilerimiz, dil gelişimlerine katkıda bulunmalarının yanı sıra birçok diplomatik ve küresel sorunları daha yakından ele alma şansını elde ediyorlar. Gençlerimiz, özgüven, sunum yeteneği, ikna etme becerisi ve kendini gerçekleştirme gibi birçok önemli konuda pratik becerilere sahip olma fırsatını yakalıyorlar” dedi.