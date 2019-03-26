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"Geleceğin gazeteciliği sanal ve arttırılmış gerçeklikle yapılacak"

Yeditepe Üniversitesi'nde "Teknoloji, Haberciliği Nasıl Değiştiriyor?" konulu konferans düzenlendi- Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Natalya Loseva:- "Geleceğin gazeteciliği sanal ve arttırılmış gerçeklikle yapılacak. Sanal ve arttırılmış gerçekliğin eğlenceli olmasının yanı sıra ürkütücü tarafları da olabilir"

26 Mart 2019 Salı 09:34
"Geleceğin gazeteciliği sanal ve arttırılmış gerçeklikle yapılacak"

İSTANBUL (AA) - Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Natalya Loseva, geleceğin gazeteciliğinin sanal ve arttırılmış gerçeklikle yapılacağını belirterek, sanal ve arttırılmış gerçekliğin eğlenceli yanlarının yanı sıra ürkütücü taraflarının da olabileceğini bildirdi.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamayan göre, Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Loseva, Güzel Sanatlar Fakültesi konferans Salonu'nda, "Teknoloji, Haberciliği Nasıl Değiştiriyor?" konulu bir konferans verdi.

Loseva, hedef kitlenin ilgisini yakalama ve okuru, dinleyiciyi haberin parçası haline getirmenin yeni yöntemlerinin, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları olduğunu aktardı.

Geleceğin gazeteciliğinin sanal ve arttırılmış gerçeklikle yapılacağını kaydeden Loseva, sanal ve arttırılmış gerçekliğin eğlenceli olmasının yanı sıra ürkütücü taraflarının da olabileceğinin altını çizdi.

Katılımcıların soruları da yanıtlayan Loseva, "İyi taraf şu olacak: Daha ilginç ve etkileyici hikayeleri daha iyi anlatabileceğiz. Şu anda dinleyici izleyici tarafında en büyük sorunumuz dikkati üzerimize toplamak. Modern dinleyici kitlesi başlıkları okuyor ve kısa mesajlar alabiliyor. Ama bu yeni gazetecilik yöntemleri insanların daha uzun süre konsantre olmasını sağlıyor ve bundan biraz daha duygusal bir tepki alabiliyoruz. Diğer yandan dinleyicinin güvenini kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Şiddet yakından gösterilmemeli"

Loseva, sanal gerçeklik konusunun dünyanın diğer yayın kuruluşlarında da, aktif bir şekilde tartışıldığını anımsatarak, yayın kuruluşlarının "arttırılmış ve sanal gerçekliğin suistimal edilmemesi, şiddetin yakından gösterilmemesi, eğer bilgi eksikliği varsa bazı ayrıntıların verilmemesi gerektiği" konusunda hemfikir olduğunu bildirdi.

Sanal ve arttırılmış gerçekliğin gazetecilikte kullanılması gerektiğini ancak bazı haberlerde kullanmanın uygun olup olmadığının iyi düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Loseva, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küçük bir çocuk, tarih-coğrafya gibi zorunlu disiplinleri görüyor ve akşamları da sanal ortamda oyun oynuyorsa onun için çok alışılageldik bir format haline geliyor. Şunu da anlıyoruz eğlence sektörünün etkisi altındaki dinleyici ve izleyici kitlesi giderek daha çok bu yöntemi tercih etmeye başladı. Biz de onlara bir şeyler sunmak zorundayız. Ve sonuç olarak bu formatta yayın yapacak olan medya da kazançlı çıkacak."

- Yeditepe ile Sputnik arasında iş birliği imzalanacak

Konferansın ardından, uluslararası medya iletişimi ve kültürlerarası ilişkilerin geliştirilmesini sağlamaya yönelik "SputnikPRO" projesi kapsamında, Sputnik Haber Ajansı & Radyosu ile Yeditepe Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalanması konusunda anlaşmaya varıldı.

İmzalanacak protokol ile Yeditepe Üniversitesi öğrencileri Sputnik'in farklı dillerdeki yayınlarında staj imkanına da sahip olabilecek.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:34
  1. Yeditepe Üniversitesi

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