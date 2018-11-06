Geleceğin doktorları burada yetişiyor

Eğitim dili İngilizce olan fakültede 2018 yılı itibariyle hazırlık sınıfı dahil 607 öğrenci, 132’si tam zamanlı olmak üzere 171 öğretim üyesi ve 14 araştırma görevlisi bulunuyor.

Uluslararası akreditasyon

YÜTF, 2014’ten beri Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen ve Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME) tarafından da tanınan Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nca (TEPDAD/UTEAK) verilen tam akreditasyon statüsü ile öne çıkıyor. Bu statünün kazanılmasında fakültenin 2005’te kurduğu tıbbi beceri laboratuvarı ve tecrübeli anabilim dalı kadrosu önemli rol oynuyor. Yeditepe Üniversitesi hastanesi ve bağlı kurumları 2007, 2010, 2014 ve 2017’de sağlık standartları konusunda dünyanın önde gelen kuruluşlarından joint commission ınternational (jcı) tarafından da akredite edildi.

Eğitim modeli ile dikkat çekiyor

YÜTF dönem I ve II’de ‘Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ)’ yöntemi uygulanıyor. Her bir 10 kişilik öğrenci grubunda bir öğretim üyesi yer alıyor ve tartışmaları yönlendiriyor. Bu sayede öğrencilerin araştırma ve iletişim becerileri gelişiyor. PDÖ’nün dönem III’te de yaygınlaştırılması planlanıyor. Öğrencilere uygulamalı eğitim de veriliyor. Klinik ve Mesleki Beceri Laboratuvarı’ndaki eğitimlerde 360 derece döner kamera ve ses sistemi ile donatılan odalardan faydalanılıyor. Sınavlar harekete duyarlı dedektörler aracılığı ile kaydediliyor.

Öğrencilere proje desteği

Öğrenciler dikey entegrasyonla ilk üç yıla yayılan ‘bilimsel projeler’ dersi alıyor. Dönem I’de eğitimin ilk yarıyılında makale okumayı, ikinci yarıyılında ise kendilerine sunulan veriler üzerinden yazı kaleme almayı öğreniyorlar.

Dönem II’de üretilen fikri bilimsel proje hale getirmeye odaklanılıyor. Dönem III’te ise projeler hayata geçiriliyor. Geleceğin doktorları, her yıl TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Proje Destekleme Programı’na başvurarak destek de alabiliyor.

675 milyon TL yatırım

İlk hastanesini 2005 yılında açan Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri, Koşuyolu’nda yeni bir hastane yatırımı gerçekleştirdi. Yeditepe Üniversitesi Laboratuvarları’nda geliştirilen, patenti alınan ve dünyada bir ilk olan özel molekül sayesinde sıfır hastane enfeksiyonu hedefleniyor.

Kıymetli bilim insanları bir arada

Yüzyılın beyin cerrahı olarak adlandırılan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Prof. Dr. Uğur Türe ve ekibinin hizmet verdiği Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi, özellikle nörolojik bilimler ve onkoloji alanında ihtisas merkezi konumunda. Beyin cerrahisi, kanser cerrahisi, medikal onkoloji, çocuk kemik iliği nakli, erişkin kemik iliği nakli, ortopedi, göğüs cerrahisi, KBB, genel cerrahi, gastroenteroloji, nükleer tıp, girişimsel radyoloji gibi alanlar, yüksek teknolojiyle donatılmış güçlü branşlar arasında yer alıyor. Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, “1996 yılında Yeditepe Üniversitesi’nin kuruluşu ile sağlık yatırımlarımızı önceliklendirdik. Üniversite hastanelerimiz üzerine çalışmaya başladık. Her zaman son teknolojiyi takip ederek yüksek kalitede sağlık hizmetini halkımıza ulaştırmayı hedefledik. Mevcut yedi şubemizde birçok yeni teknoloji ve uygulamayı hayata geçirdik. Bugün de dünya standartlarının üzerinde bir hastaneyi ülkemize kazandırmanın gururu içerisindeyiz” dedi.

Hangi alanlarda ve nerelerde konumlanıyor?

-Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi

-Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi

-Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi

-Yeditepe Üniversitesi Göz Merkezi

-Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniği

-Yeditepe Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Merkezi

-Yeditepe Üniversitesi Genetik Tanı Merkezi

-Yeditepe Üniversitesi Doku Tipleme Laboratuvarı