Geleceğin Birleşmiş Milletleri Bursa’da kuruluyor

Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde geleceğin Birleşmiş Milletleri’nin temeli atılıyor. 58 ülkeden 396 öğrencinin yer aldığı lisede eğitim gören öğrenciler, yaz tatilinde birbirlerini kendi ülkelerinde misafir ederek hem arkadaşlıklarını hem de ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendiriyor.

Hamitler Mahallesi’nde toplam 21 bin 402 metrekare alan üzerine 36 derslik ve 750 öğrenci kapasiteli olarak inşa edilen Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, dünya öğrencileri arasında gönül köprüleri kuruyor. Türkiye’nin tek çatı altında inşa edilen en büyük okulu olma özelliğine sahip lisede 58 ülkeden 167 yabancı olmak üzere toplam 396 öğrenci eğitim görüyor. Türkiye’de sadece 3 ilde bulunan proje okullarından biri olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki öğrenciler eğitim-öğretim dönemindeki birlik, beraberlik ve arkadaşlıklarını yaz tatilinde kendi ülkelerinde de sürdürüyor.

Sınıf arkadaşını Kenya’da ziyaret etti

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Tahir Eldemir, okulların tatil olmasıyla birlikte Kenyalı sınıf arkadaşı Abdürrahim Noo’yu Kenya’da ziyaret etti. Kenya’nın tarihi ve kültürel birçok yerini gezen Eldemir ve Noo, Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu’nu da ziyaret etti. Bursa ve Osmangazi hakkında Büyükelçi Miroğlu’na bilgiler veren Eldemir, büyükelçiyi Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne davet ederek görevinde başarılar diledi.

Türkiye ve Kenya arasında gönül köprüsü kuran Eldemir, Bursa’ya döndüğünde ilk iş olarak Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti. Kenya’dan Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ve Abdürrahim Noo’nun ailesi tarafından Başkan Dündar’a verilen hediyeleri kendisine takdim eden Eldemir, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni inşa ederek dünyanın dört bir yanından öğrencileri bir çatı altında topladığı için Başkan Dündar’a teşekkür etti.

“Bu Birleşmiş Milletlerde sözde değil, özde barış var"

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin sadece Bursa ve Türkiye için değil tüm dünya adına önem taşıyan bir eğitim kurumu olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Geleceğin ‘Birleşmiş Milletler’i bu okul sayesinde Bursa’da inşa ediliyor. Bursa’daki bu ‘Birleşmiş Milletler’de sözde barış değil, özde barış ve kardeşlik var. Bu okuldan çıkan öğrencilerimiz kendi ülkelerinde de barışı ve kardeşliği geliştirerek, dünyaya barışı getirecekler. Okulumuza Murad Hüdavendigar adını da bu yüzden verdik. Murad Hüdavendigar, Balkanların kapılarını Osmanlı’ya açarak İslamiyet’i Avrupa’ya götürdü. O’nun felsefesi ile Bursa inşallah tarihteki hüviyetini yerine getirecek ve insanlığa hizmeti, barışı, buradan dünyaya yayacağız” dedi.