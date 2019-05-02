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Geleceğin bilim insanlarından teknoloji fuarı

Hacılar Kaymakamlığı ve belediye iş birliği ile yürütülen Bilim Kent Projesi kapsamında bu yıl 2’incisi gerçekleştirilen Hacılar Teknoloji Fuarı ve Lego Festivali düzenlenen törenle açıldı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:15
Geleceğin bilim insanlarından teknoloji fuarı

Hacılar Kaymakamlığı ve belediye iş birliği ile yürütülen Bilim Kent Projesi kapsamında bu yıl 2’incisi gerçekleştirilen Hacılar Teknoloji Fuarı ve Lego Festivali düzenlenen törenle açıldı.


Kayseri Bilim Merkezi’nde görücüye çıkan ve yaklaşık 35 eserin sergilendiği fuarın açılış kurdelesini Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Kaymakam Haluk Sezen ve Belediye Başkanı Bilal Özdoğan kesti. 80 öğrenci ile 40 öğretmenin görev aldığı ve 35 eserin sergilendiği fuarı gezen katılımcılar, stantları tek tek ziyaret ederek öğrencilerin özgün hayal gücüyle yaptıkları teknolojik eserler halkında bilgi aldılar. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan burada yaptığı açıklamada, Hacılar’ın eğitime verdiği önemin, desteğin bu fuarda görüldüğünü söyledi. Başkan Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;


“Hacılar Teknoloji Fuarı ve Lego Festivali’ni 2’inci kez yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl birincisini yapmıştık. Kaymakamlığımız ile birlikte ortak projemiz. Biz de Belediye olarak her türlü desteği verdik. Bilim alanında gençlerimiz, kendilerinde olan yetenekleri ortaya çıkartma noktasında ciddi çalışmalar, eserler ortaya koydular. Buradaki eserler gençlerimizin neler yapabileceğini ki, bunlar ortaokul lise öğrencileri gençlerimiz. Gençlerde de aydınlık Türkiye’mizin, güzel Türkiye’mizin habercisi olarak görüyoruz bu yapılan çalışmaları. Teknoloji ile ilimle, irfanla neler yapılması gerektiğini, geçmişimizden aldığımız gücümüzü geleceğe taşımanın ne denli önemli olduğunu açık göstergesi oluyor. Ben burada emeği geçen başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenlerimize, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Biz de ilçe belediyesi olarak, yerel yöneticiler olarak bu tür etkinliklere tüm yüreğimizle, maddi manevi imkânlarımızla destek veriyoruz. Bundan sonra da vereceğiz.”


Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen’de yaptığı açıklamada, “Bir buçuk yıl önce başlattığımız, Kaymakamlığımızın Bilim Kent Projesi kapsamında bu sene aktivitelerimizin ikincisini düzenliyoruz. 2’nci Lego Festivali ve 2’inci Teknoloji Fuarı. Yaklaşık 35 eserimiz var, 13 tanesi lego temalı. Kalanlarda Teknoloji Fuarının ürünleri. Çocuklarımız Bilim Merkezi’nde tüm kamuoyunun izlenimine sundular.” İfadelerini kullandı.


2’nci Hacılar Teknoloji Fuarı ve 2’nci Lego Festivali Kayseri Bilim Merkezi’nde 3 Mayıs Cuma akşamına kadar gezilebilecek.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 14:15
  1. bilim
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