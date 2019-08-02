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Geleceğin bilim insanları Gökyüzü Şenliği’nde uzayı keşfetti

TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, Antalya Saklıkent’te yüzlerce çocuğu uzayla tanıştırdı.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:01
Geleceğin bilim insanları Gökyüzü Şenliği’nde uzayı keşfetti

TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, Antalya Saklıkent’te yüzlerce çocuğu uzayla tanıştırdı. Antalya BİLSEM öğrencileri de Zeka Gücü Projesi kapsamında şenliğe katılan çocuklar ve dev teleskoplarla gökyüzünü yakından gözlemleme şansını yakaladı.



TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin ana iletişim sponsoru Turkcell, yüzlerce öğrencinin uzayla tanışmasına destek olduğunu duyurdu. Antalya Saklıkent’te yaklaşık 1000 öğrencinin unutamayacağı bir uzay deneyimi yaşamasına fırsat sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın 1-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği şenlikte gökbilim meraklıları; Ay’ı, gezegenleri ve çeşitli gök cisimlerini teleskop başında gözlemleme imkanı buldu. Şenliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal etkinliğin açılış konuşmalarını yaptı.



"Hedefimiz 50 bin teknoloji yıldızı yetiştirmek"


Şenliğin bu yıl çok daha geniş katılımlı bir hale getirildiğine vurgu yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dört gün boyunca gökyüzünün gizemlerini keşfetme heyecanı yaşayacağız ve burada gökyüzü kaşifleri olacağız. Bu ve benzeri organizasyonlarla astronomi ve uzay bilimleri konusunda farkındalık oluşturmayı başardık, havacılık ve uzay bilimine olan merakın artmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Astronomi, uzay bilimleri, havacılık ve bilim-teknoloji konusunda yaptığımız çalışmalar ile 2023’e kadar 50 bin teknoloji yıldızı yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.



"Amacımız bilimde farkındalığı artırmak"


Gözlem Şenliği için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’a işbirliği desteği verdiklerine dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da "Bu şenliği bilimde farkındalığı artırmak ve bilinç aşılamak için düzenliyoruz. Ancak etkinliğimizi nice paydaşlarla geleceğe taşımak arzusundayız. Bunun için her türlü imkanı ve zemini sağlayacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Antalya BİLSEM öğrencileri de gökyüzünün gizemini keşfetti


Turkcell’in özel yetenekleri çocukları kodlama ve robotik teknolojilerle tanıştırdığı, onların bilimsel çalışmalar yapmasına destek olduğu sosyal sorumluluk projesi Zeka Gücü Projesi de bu coşkulu etkinlikte yerini aldı. Zeka Gücü’nün faaliyet gösterdiği okullardan Antalya BİLSEM’in öğrencileri de, TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’ne katıldı. Geleceğin bilim insanı adayları şenlikte gökyüzünün gizemini keşfetti ve düzenlenen eğitimlere katıldı.



Bu yıl 22’ncisi düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği boyunca astronomi konulu seminerler, paneller, gökyüzünü ve gökcisimlerini tanımaya yönelik teleskop gözlemleri, atölye çalışmaları, sergiler ve çeşitli yarışmalar yapıldı. Saklıkent’te gece kendi çadırlarında konaklayan astronomi meraklıları etkinlik boyunca profesyonel ve amatör astronomlarla buluşma şansına da yakaladı.



30 bin öğrenci geleceğin teknolojisiyle buluştu


Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016 yılında başlayan Zeka Gücü projesiyle Türkiye genelinde 27 ilde toplam 33 sınıf kuruldu. Proje kapsamında, okullara kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları’ndaki öğrencilere dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı, akıllı tahta, elektronik set ve alet takımları gibi olanaklar sunuluyor. Çocuklar yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor, projeler geliştiriyor. Zeka Gücü sınıflarıyla çocuklar geleceğin dünyasına hazırlanırken, aynı zamanda yerli ve milli teknoloji üretimine de çok önemli yatırım yapılıyor. Türkiye’de Maker Hareketi’ne (Kendin Yap) yönelik en kapsamlı adımlardan biri olan Zeka Gücü Projesi ile 2017 yılında 81 ilde içeriğinde 2 adet LED, 2 adet DC Motor ve Makey Oz+ bulunan 22 binden fazla Maker ve Kodlama Kiti dağıtıldı. Ayrıca 6 bin öğrenciye yüz yüze, eğitim portalı ile de 187 bin saati aşkın online eğitim verildi. Zeka Gücü sınıfları ile toplamda 30 bin öğrenci geleceğin teknolojisiyle buluştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:01
  1. bilim
  2. sergi

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