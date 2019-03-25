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Geleceğin bilim adamları projelerini sergiledi

TÜBİTAK Bilim İnsanları Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 13.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:55
Geleceğin bilim adamları projelerini sergiledi

TÜBİTAK Bilim İnsanları Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi, Atatürk Üniversitesi Teknokent toplantı ve sergi salonunda açıldı.


Serginin açılışına; Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TÜBİTAK Yarışmaları Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Karaduman, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.


Program öncesinde bir kısa konuşma yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, “Başarılı öğlenciler, derslerine ve ödevlerine gerekli zamanı ayıran kişilerdir. Vaktini iyi bir şekilde değerlendiren öğrencilerin daha başarılı olduğunu gözlemliyoruz. Biz, sizlerin milli ve manevi değerlere uygun yetiştirilmeye gayret ediyoruz. İnanıyoruz ki öğrencilerimiz kendi millî kültürlerini manevi değerlerini mutlaka öğrenmeli ve mümkün olduğu kadar da hayatlarında uygulamalı. Sadece eğitimde bunlar yeterli mi değil, eş zamanlı olarak biz bilimin bütün türevlerini bilen, teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten nesiller yetiştirmek istiyoruz.” dedi.


Kodlama ve robotik kodlama projesine çok önem verdiğini belirten Vali Memiş, “Çünkü geleceğin dili bu teknolojik programlardan geçiyor. Bundan 20 yıl sonra bu kodlama dilini bilmeyen insanlar cahil olarak kabul edilecektir. Onun için biz bu programlarımıza 20 ilçemizde başladık. Bu proje sayısında öğrencilerimizin farkındalığını arttırarak bu alanda yetenekli olan öğrencilerimizi de ortaya çıkarmış olacağız” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından başarı öğrenciler ve projeleri slayt eşliğinde tanıtıldı. Ardından Vali Memiş ve protokol serginin açılışını yaparak, stantları tek tek gezip, projeler hakkında bilgi aldı.


100 projenin sergilendiği proje yarışması sergisi 25-28 tarihleri arasında açık kalacak.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:55
  1. sergi
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