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Geleceğin belgeselcileri Bağcılar’da yetişiyor

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde açılan kursta 20 öğrenci belgesel eğitimi alıyor. Yaz boyunca sürecek kursa katılan 10-15 yaş arası çocuklar, izledikleri belgeseller üzerine hem fikir alışverişinde bulunuyorlar hem de sanatsal tartışmalara giriyorlar. Hepsi birbirinden meraklı çocuklar, kurs sonunda ödev olarak çiğköfteden künefe tatlısına kadar kendi yörelerine özgü lezzetlerin belgeselini çekecek.

08 Temmuz 2018 Pazar 10:01
Geleceğin belgeselcileri Bağcılar’da yetişiyor

Çocukların yeteneklerini geliştirmek için farklı içerikte faaliyetler düzenleyen Bağcılar Belediyesi, yoğun talep üzerine yaz boyu sürecek belgesel kursu açtı. Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde haftada iki gün saat 10.00 ile 14.00 arasında verilen kursa 20 öğrenci başvuruda bulundu.
Yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocuklar, her derse 5’er dakikalık kısa belgesel gösterimiyle başlıyor. Öğrenciler, bir yandan videoyu izlerden diğer yandan da belgeselin ana fikri, konunun işlenişi, kanıtlar ve hatalı görülen durumlar üzerine notlar alıyor. Gösterimin sona ermesiyle birlikte sınıfta öğretmenin moderatörlüğünde çocuklar, kendi görüşünü fikrini ve eleştirilerini arkadaşlarına anlatıyor. Kimi zaman kendi iddiasını kabul ettirmek isteyen öğrenciler arasında sanatsal denilebilecek tartışmalar da yaşanıyor.

“Derslerde herkes kendi ilgi alanında belgeseller izliyor”

Belgesel konusunda yenilikçi, özgün ve donanımlı bireyler kazandırmayı hedefleyen kursta öğrencilerin bireysel, bedensel ve sosyal farkındalığını geliştirmesi ve yeteneklerini geliştirmesinin de zenginleştirilmesi amaçlanıyor. Burada eğitim gören çocuklardan kimi ileride bir hayvan belgeseli kimi de tarihi olaylara ışık tutacak belgesel çekmeyi düşünüyor. Teorik derslerin bitmesinin ardından uygulamaya geçilecek kursta öğrenciler, ödev olarak çiğköfteden künefe tatlısına kadar kendi yörelerine özgü lezzetlerin belgeselini çekecek.  
Derslere ilgiden memnun kaldığını söyleyen Düşünme Becerileri Öğretmeni Demet Şahin, “Çocukların belgesele meraklı oldukları gözlerinden belli oluyor. Derslerde herkes kendi ilgi alanında belgeseller izliyor. Herhangi bir konuda belgeseli izlemeleri aynı konuyu benim anlatmamdan daha etkili oluyor. Bu kurstan belgesel konusunda ileride iyi iş yapabilecek çocuklar çıkacağına inanıyorum” dedi.

“Yaz tatilini en iyi şekilde değerlendiriyorlar”

Kurs öğrencilerinden 12 yaşındaki Tarık Sönmez, “Doğa ve hayvanlarla ilgili belgeselleri çok seviyorum. İleride ben de hayvan belgeseli çekmek istiyorum. Özellikle kaplanlarla ilgili araştırma yapıp onların yaşamını anlatmak istiyorum” derken 13 yaşındaki Melek Nurelikara ise “Tarihi çok seviyorum. Ve bu yönümü ekrana yansıtmak için belgesel çekmeyi öğrenmek için buradayım. Tarihi kitapları okumak yerine izleyerek daha iyi öğreniyorum. Bunu yansıtmak da istiyorum” diye konuştu.
Öğrenciler için çeşitli kurslar açtıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ise şunları söyledi: “Öğrencilerimizin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri için kurslar açtık. Bunlardan biri de belgesel kursumuz.  Çocuklarımız hem eğleniyorlar hem de eleştirel düşünme, sorgulayıcı yaklaşım gibi konularda kendilerini geliştiriyorlar” dedi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 10:01
  1. Bağcılar Belediyesi

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