"Geleceğin Aydınlık Şehirleri" çocukların düşlerinde hayat buldu

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TREDAŞ) çocukların enerji tasarrufu kültürüyle yetişebilmesi için geçtiğimiz yıl ilk adımını attığı ve bu yıl 2.’sini düzenlediği "Aydınlık Bir Şehir" isimli resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu.

TREDAŞ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen ödül törenine TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, yarışmacılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Tekirdağ Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu’ndan Uygar Gönüllü’nün birinci olduğu yarışmada, ikincilik ödülü Tekirdağ-Çorlu Bahçeşehir Koleji’nden Elif Kahraman’a, üçüncülük ödülü ise Edirne Abalar İlkokulu’ndan Aytaç Yılmazoğulları’na verildi. Aynı yarışmada Tekirdağ Mürefte İlkokulu’ndan Asya Sapanlı dördüncü olurken, Edirne Bahçeşehir İlkokulu’ndan Duru Uzunca da beşinci oldu. Yarışmada birincilik ödülü olarak bisiklet, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere scooter, dördüncü ve beşinci olan öğrencilere ise tablet armağan edildi.

"Enerji tasarrufunda farkındalık sağlıyoruz"

TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili törende yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri Aydınlık Bir Şehir Resim Yarışmasının yeni nesillere enerjide tasarruf bilincinin kazandırılması adına önemli bir işlev üstlendiğini anlattı. Bilgili, "TREDAŞ, projeyle gelecek nesillerin büyüdüklerinde yaşadıkları alanın ve ülkemizin enerji tasarruflarına yön verebilmesi için farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Türkiye, büyüyen nüfusuna ve her geçen yıl gelişen ekonomik performansına bağlı olarak, artan bir enerji talebini yönetmek zorunda. Bu talebi yeni projeler ve yatırımlarla beslemek zorundayız. Ancak artan enerji talebini yönetebilmek için yeni yatırımlara hız kazandırmanın yanı sıra, tasarruf bilincinin de zihinlere yerleşmesi için projeler yürütmeliyiz. Bizler TREDAŞ’ta tasarruf bilincinin tohumlarını çocuklarımızın zihnine yerleştirmek adına Aydınlık Bir Şehir Resim Yarışmasının büyük bir imkan sağladığına inanıyoruz. Çocuklarımızın elektrik, su, doğal gaz gibi enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını şimdiden öğrenmesi, gelecekte enerji verimliliği konusunda daha geniş bir farkındalık oluşturulmasına zemin sağlayacaktır" diye konuştu.