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Geleceğin aşçıları Kocasinan’da yetişiyor

Kocasinan Akademi tarafından çocuklara yönelik farklı branşlarda açılan kurslar devam ediyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
Geleceğin aşçıları Kocasinan’da yetişiyor

Kocasinan Akademi tarafından çocuklara yönelik farklı branşlarda açılan kurslar devam ediyor. Özellikle meslek edindirme kurslarına daha fazla ağırlık veren Kocasinan Akademi’nin açmış olduğu Aşçılık-Pastacılık Kursu ile gençler, farklı lezzetlerin sırlarını keşfediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında üzerimize düşen vazifeyi yerine getirme noktasında yoğun gayret gösteriyoruz.” dedi.


Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisi’nde açılan Aşçılık-Pastacılık Kursuna çocuklar, büyük ilgi gösteriyor. Kursiyerler birbirinden güzel lezzetlere elleriyle şekil veriyor. Geleceğin aşçıları kursta; tatlı ve tuzlu pasta, kurabiye, kek, puaça yapımının yanı sıra pasta malzemeleri gibi konularda da eğitim görüyor.


Vatandaşların beklentilerini karşılayacak proje ve hizmetler ürettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımız için sosyal, kültürel, mesleki ve eğitim alanında daha donanımlı ve meslek sahibi olabilmeleri adına farklı branşlarda kurslar düzenliyoruz. Kocasinan Akademi çatısı altında tesislerimizde açtığımız kurslar sayesinde kursiyerler hem eğlenerek öğreniyor, hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Ayrıca yaz döneminde gençlerimizin daha donanımlı bireyler olabilmeleri için farklı branşlarda


meslek kursları açıyoruz. Açtığımız kurslara geleceğin teminatı çocuklarımız yoğun ilgi gösteriyor. İlgilerinden dolayı hepsine teşekkür ederim. Özelikle hanım kardeşlerimiz öğrendikleriyle, aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine büyük oranda katkıda bulunuyor. Kocasinan Belediyesi olarak bizler, bu yönde hizmet vermekten de mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, modern tesislerle Kayserililere daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.


Pastacılık Kursu Eğitmeni Handan Gülmez ise “Çocuklarımız burada ilk olarak temel aşamaları öğreniyor. Hamur yoğurmasını, mutfak temizliğini ve iş yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Pasta yapmanın püf noktaları öğretiyoruz. Çocuklarımız, aşçılığı ileride meslek olarak seçmeyi düşünüyorlar. Geleceğin ustaları buradan çıkabilir.” diye konuştu.


Kursiyerler ise hizmetlerden çok memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a kendilerine bu imkanı sunmasından dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
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