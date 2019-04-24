0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası'ndan Mecliste konser

Edirne'de 17 ilköğretim okulundan seçilen; şan, nota ve enstrüman başta olmak üzere kapsamlı bir müzik eğitimi alan 55 çocuk, Mecliste konser verdi

24 Nisan 2019 Çarşamba 12:43
Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası'ndan Mecliste konser

TBMM (AA) - Edirne'de 17 ilköğretim okulundan seçilen; şan, nota ve enstrüman başta olmak üzere kapsamlı bir müzik eğitimi alan 55 çocuktan oluşan "Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası" Mecliste konser verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen konsere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye gelen konuk çocuklar katıldı.

Konserde, koro 12 eserle dinleyicilere müzik ziyafeti verdi.

Konser sonrasında orkestradaki çocukları tebrik eden Şentop, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve onlara hediye verdi.

"Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri" isimli çatı projesi kapsamında hayata geçirildi.

Bu çerçevede hayata geçirilen "Geleceğim Sensin" projesi ile Edirne'nin farklı bölgelerindeki ilköğretim okullarında bir yetenek taraması yapıldı ve 17 okuldan 55 yetenekli öğrenciye, şan, nota ve enstrüman başta olmak üzere, kapsamlı bir müzik eğitimi verildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 12:43
  1. Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası
  2. Mustafa Şentop

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Millet İttifakı Melikgazi’de Güçlendi Kalan Mazbatalar da Alındı
    1. Millet İttifakı Melikgazi’de Güçlendi..
    2. Başkan Say ilk nikahını kıydı
    3. Erdem: “Dünya barışı için sağlam..
    4. Diyarbakır’ın Van Gogh’u sergi..
    5. Geleceğim Sensin Koro ve..
    6. Okulda robot turnuvası
    7. Altın fiyatları
    8. Başkan Altınok, ailesiyle birlikte..
    9. Hes Kablo Bayileri Kayseri’de Buluştu
    10. Kılıçdaroğlu'ndan saldırı açıklaması
    11. Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları..
    12. Çocuk Fuarı’nı 242 bin kişi ziyaret..
    13. Darıca’da camilerde Ramazan temizliği..
    14. Hayati İnanç’tan gençlere tavsiye:..
    15. Galatasaray aradığı kaleciyi Süper..
    16. Muğla’da 2. KariaBisiklet Festivali..
    17. AB ülkeleri motorlu taşıtlardan 428..
    18. Emniyetten traktör denetimi
    19. Lula Da Silva'nın hapis cezasında..
    20. Kılıçdaroğlu: "Bana yapılan saldırı,..
    21. Spor şenliğinde şampiyonlar belli..
    22. Köyceğiz’de ev yangını
    23. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:
    24. Kağıthane'de çöken bina
    25. Bıçakla bir kişiyi ağır yaralayan..
    26. AFAD Sen Genel Başkanı Çelik, “AFAD..
    27. "İsrail askerleri beni kasıtlı olarak..
    28. Teknik direktör Yılmaz Vural:..
    29. Eski Musul Valisi'nden "IKBY Musul..
    30. Gümüşhane 1. Kitap Fuarı başladı
    “Domuzcu” Canan’dan skandal 23 Nisan mesajı!
    “Domuzcu” Canan’dan skandal 23 Nisan mesajı!
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    Trump'ın damadı sinsi planı açıkladı: Ramazan ayından sonra...
    Trump'ın damadı sinsi planı açıkladı: Ramazan ayından sonra...
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi