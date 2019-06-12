‘Geleceğim Mesleğim’ konferansı

Fırat Kalkınma Ajansı ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Geleceğim Mesleğim’ isimli Mesleki ve Teknik Eğitim Bilgilendirme Konferansı düzenlendi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 eğitim teması ‘Mesleki ve Teknik Eğitim’ olarak belirlendi. Bu kapsamda Fırat Kalkınma Ajansı ile Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir otelde ‘Geleceğim Mesleğim’ programı düzenlendi. Proje ile mesleki ve teknik eğitiminin değerinin artırılmasının yanı sıra meslek liselerine kayıt yaptıran öğrenci sayısını arttırmak, öğrencilere eğitim süreçleri, mesleki detaylar ve elde edilebilecek istihdamlarla ilgili bilgiler verilmesi amaçlanıyor.

Mesleki Liselerin tanıtımının yer aldığı sinevizyon gösterimi ile başlayan toplantıda ilk olarak söz alan Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Türkiye’deki genç nüfusun 20 AB ülkenin nüfusundan daha yüksek olduğunu ifade ederek “2023, 2050 ve 2071 hedeflerimize göre gençlerimizi kariyer yollarında ilgi ve becerilerine uygun olarak yönlendirmemiz gerekiyor.Onları geleceğe, uluslararası standartlara, evrensel niteliklere göre ve mesleki niteliklere göre yetiştirmemiz lazım. Bu biz Kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerimizin, velilerimizin en önemli görevlerinden bir tanesidir” dedi.

Ülkenin kalkınmasında, sosyal ve ekonomik refahında da en önemli unsurlarından ve stratejik konularından birisinin bu olduğunu dile getiren Yoğunlu, şunları söyledi:

“Merkezi Hükümet ve yerel kuruluşlar nezdinde mesleki eğitim ve meslek öğrenimi, nitelikli işgücü yetiştirilmesiyle ilgili çok önemli çalışmalar yapılmakta. Bizlerde ülke genelinde 26 kalkınma ajansı olarak sahada yaptığımız çalışmalarda bu stratejik konuyu 2019 yılında öncelikli temamız olarak kalkınma ajansları genel müdürlüğünün liderliğinde ve koordinasyonunda“Geleceğimiz Mesleğimiz” sloganıyla Mesleki ve Teknik Eğitimi 2019 yılında Kalkınma Ajansları teması olarak belirledik. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. İş dünyasının en önemli sorunu olarak nitelikli işgücü bulma eksikliği olduğunu gördük”

Daha sonra söz alan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise, bu yıl 3 milyonu aşkın öğrencinin üniversite sınavlarına gireceğini anımsatarak “Yine üniversite sınavlarını kazanmış, üniversiteye gitmiş, yerleşmiş mezun olmuş iş bekleyen on binler, milyonlar dolanıyor biz onu biliyoruz. Bunun anlamı şu, elimde verebileceğim bir mesleği yoksa aldığı eğitim onun için bir anlam ifade etmiyor. Aldığı eğitim düşünme yeteneği olarak kendisine elbette ciddi bir katkı sunacaktır ama aldığı eğitimle birlikte mesleği icra edebilme yeteneğine sahipse bu insanlar boşta kalmaz” ifadelerine yer verdi.

Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı’nın özgün eğitim kurumlarında 17 milyon öğrencinin olduğunu ifade eden Tatlı, “Bu sayı birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan çok daha fazla. Türkiye’de 17 milyon öğrenci var, Danimarka’da 700 bin öğrenci var. Türkiye’de 1 milyonu aşkın öğretmen var. Bu kadar genç bir birikimine sahip olan bir ülkenin mesleki eğitimi elbette ki beklenemez ama nitelikli, zeki, bilgili işgücü piyasasının talep ettiği iş gücünü oluşturacak iş sistemi oluşturacak onu nitelikli işgücü piyasasının istemiş olduğu niteliğinde yetiştirecek şekilde insan kaynağımızı yetiştirmeliyiz. Bunun sorumluluğu elbette ki eğitim kurumlarına milli eğitim müdürlüklerine ve meslek yüksekokulu okullarımıza düşüyor” şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’da mesleki eğitim okullarına ağırlık veren ülkelerin daha üretken ve teknolojik olarak gelişmiş olduğunu söyledi. Sanayi devrimi için mesleki eğitime ağırlık verilmesi gerektiğini dile getiren Sadıkoğlu, “Bugün çocuklarımızın sanat okullarına gönderilmemesi, mesleki eğitim okullarına gönderilmemesi orayı ötekileştirmek tamamen buradan yetişen insanların topluma katkısı olmayacağına inanmak aslında doğru değil. Gelişmiş ülkelerde bunu net bir şekilde görüyoruz, ama bizim eğitim sistemimizde teorik ve pratik bir arada olması gerektiğinin bilincindeyiz” dedi.

Eğitim sistemlerini incelediklerinde ticaret ve sanayi odalarının mesleki ve teknik okullarının bizzat göbeğinde yer aldığını da ifade eden Sadıkoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sanat okulu ve mesleki okullarının müdürleri ile yapmış olduğumuz toplantılarda nitelikli hocalarımızın olduğunu, öğrencilerini sahiplenen, işine hakim, kendilerini geliştirmek için vizyon belirleyen insanlar olduğunu gözlemledik. Bizlerde bundan sonraki süreçte yetiştirilen öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı olarak yetiştirilmesiyle ilgili yapılabilecek ne varsa hepsini yapmaya hazırız. Bugün ben buradan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a özellikle TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na da teşekkür ediyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 81 ilde meslek liselerinde özellikle ticaret ve sanayi odalarının aracılığıyla sanayi kuruluşlarına ara eleman değil aranan eleman yetiştirilmesi için aktif rol oynaması ile ilgili bir protokol imzaladılar”

Meslek liselerinde okuyan öğrencilerin aynı zamanda iyi derece de İngilizce eğitimi almasının da önemli olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, “Çünkü birçok sanayi kuruluşlarında kullanılan makinelerin ne yazık ki üzülerek söylüyorum çoğu ithal geliyor. Ve bu anlamda işin ehli olmak anlamında hem üzerindeki kitapçığında yazılanları anlamak anlamında mesleki eğitim alanında okuyan öğrencilerimizin İngilizce bilgisi olması gerek” ifadelerine yer verdi.

Yunus Emre Meslek Lisesi’ne bundan sonraki süreçte tüm katkıyı sunacaklarını da aktaran Sadıkoğlu, “Buradaki teknolojiye uygun özellikle atölyeler kurulması için gayret göstereceğiz. Burada İngilizce bilgisi olan insanların bugünkü teknolojileri bugünkü makine kanuna uygun eğitimler almaları için okullarda gayret göstereceğiz.” dedi.

Öğrencilere de tasfiyelerde bulan Sadıkoğlu, “Sadece mezun olmak için çabalarsanız okulu bitirirsiniz, bu size zarar. Geçmişte yapmış olduğunuz hataları gelecek de işi öğrenmemek, işe hakim olamamakla ve aranan eleman olmamakla zaten kanıtlamış oluyorsunuz. Hangi bölümde iseniz işe hakimiyetiniz yoksa sanayi kuruluşlarında aranan eleman olma niteliğini taşırmıyorsanız, iş bilgisini pratiğe dökemiyorsanız kimse sizi önemli görmekle ilgili bir kaygı gütmeyecek. Ben şunu iddia ediyorum belki işsizlik oranlarını incelediğinizde söylediğimin eksik olduğunu düşüneceksiniz ama nitelikli, işine hakim kendini geliştirmiş her kim olursa olsun işsiz kalma oranının tamamen sıfırla orantılı olduğunu biliyoruz.” diye konuştu.

Program sonrası mesleki ve teknik liseleri tarafından okullarını tanıtmak amacıyla açılan stantlar gezildi.

Programa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, İŞKUR Müdür Yardımcısı Çetin Akköse, Mesleki ve Teknik Liselerinin Müdürleri, öğretmenleri, öğrencileri ve öğrenci ailelerinin katıldı.