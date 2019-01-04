0553 313 94 23

Geleceği Yazan Kadınlar'a 21 Ocak'a kadar başvuru yapılabilecek

04 Ocak 2019 Cuma 10:24
Geleceği Yazan Kadınlar'a 21 Ocak'a kadar başvuru yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin teknolojide kadın istihdamını artırmak, yerli ve milli teknoloji üretmek vizyonuyla hayata geçirilen Geleceği Yazan Kadınlar programına 21 Ocak'a kadar başvuru yapılabilecek.

Turkcell'in açıklamasına göre, teknolojide kadın istihdamı konusunda Türkiye'deki önemli inisiyatiflerden olan Geleceği Yazan Kadınlar için başvurular son hız devam ediyor.

Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle gerçekleştirilen proje Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi görüyor. Proje kadınları yazılım konusunda eğiterek mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olurken, kadınların bu alanlarda istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırarak, fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor.

Bu yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da önemli desteğiyle yola çıkan Geleceği Yazan Kadınlar'ın ikinci dönem başvuruları internet üzerinden alınıyor. Yaklaşık 5 bin kişinin hedeflendiği projeye 21 Ocak'a kadar başvuru yapılabilecek.

Hedef kitlesi, lise ve üniversite mezunu ya da halen üniversitede okuyan 18 yaş üzeri, mobil teknolojiler geliştirip bu alanda iş kurmak, çalışmak isteyen kadınlar olan proje, eğitim süreci, proje geliştirme ve final aşaması olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 10:24
  1. Turkcell

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon
    1. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "mahrem..
    2. "ABD’de siyasi akıl yok olmuştur"
    3. Katilin ifadesi ortaya çıktı! Bakın..
    4. Osram akıllı ampulleri n11.com'da
    5. Kurumsal sektör hesapları
    6. Giresunspor'da ayrılık
    7. Geleceği Yazan Kadınlar'a 21 Ocak'a..
    8. GRAFİKLİ - Trafikteki taşıt sayısı 631..
    9. "Mansur Yavaş AK Parti'nin..
    10. Yolcular dikkat! Bazı uçak seferleri..
    11. Bursa’da okullar tatil mi?
    12. Rockets, Warriors'ı uzatmalarda yendi
    13. Yasemin Can, Avrupa'da "Ayın Atleti"..
    14. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    15. Muhtarlık seçmen listesi sorgulama
    16. FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri..
    17. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    18. Gönül Yazar hastaneye mi kaldırıldı?
    19. Türk Telekom, yeni bulut servisi..
    20. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    2018 enflasyon rakamları belli oldu
    2018 enflasyon rakamları belli oldu

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir