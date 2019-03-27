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Geleceği Yazan Kadınlar Projesi Mersin’de başladı

Kadınların yazılım konusunda eğitilerek, bu alanlardaki istihdam kapasitesinin ve girişimciliğin artırılmasını hedefleyen Geleceği Yazan Kadınlar Projesi Mersin’de de başladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:16
Geleceği Yazan Kadınlar Projesi Mersin’de başladı

Kadınların yazılım konusunda eğitilerek, bu alanlardaki istihdam kapasitesinin ve girişimciliğin artırılmasını hedefleyen Geleceği Yazan Kadınlar Projesi Mersin’de de başladı. Mersin’de 28 Nisan 2019’da sona erecek eğitimlere 30 kursiyer katılıyor.


Geleceği Yazan Kadınlar Projesi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde, mobil teknoloji endüstrisinde çalışmak veya mobil teknolojileri kullanarak iş fikrini hayata geçirmek isteyen kadınların yazılım konusunda eğitilerek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak, kadınların bu alanda istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak amacıyla hazırlandı.


Projenin eğitimleri Mersin’de de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde başladı. Mersin eğitimlerine yaklaşık 30 kursiyer katıldı. 16 Mart’ta 24 ilde bin 601 katılımcı ile 58 sınıfta eş zamanlı olarak başlayan eğitimler 5 hafta sonu devam ederek 28 Nisan’da sona erecek. Projenin hedef grubunda lise mezunu, üniversite öğrencisi veya mezunu olan, mobil teknoloji endüstrisinde çalışmak veya mobil teknolojileri kullanarak iş fikrini hayata geçirmek isteyen 18 yaş üzerindeki kadınlar yer alıyor.


Proje kapsamında, sınıf içi eğitimlere katılan ve online eğitimleri tamamlayarak başarı belgesini alan katılımcılar 5 aylık proje geliştirme aşamasına geçebilecek. Bu aşamada katılımcılar proje fikirlerini ister bireysel isterlerse maksimum 3 kişilik ekip oluşturarak yürütebilecek. Bu süreçte katılımcıların proje geliştirirken ihtiyaç duyduğu teknik destek eğitmenleri tarafından online olarak sağlanacak. Bunun yanı sıra proje geliştirme sürecinin sonuna doğru eğitmenler yüz yüze 2 günlük teknik danışmanlık verecek. Katılımcılara teknik danışmanlığının yanı sıra projelerini doğru iş modeliyle hayata geçirebilmeleri için başarılı iş insanları ve akademisyenler tarafından 3 günlük yüz yüze iş danışmanlığı da verilecek. Ardından da projelerini geliştiren katılımcılar 3 aşamadan oluşan yarışma sürecine katılacak.


Projeler, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras’ın da içinde bulunduğu büyük jüriye İstanbul’da düzenlenecek finalde sunulacak. Başarılı olan finalistler ise ödül ve çeşitli fırsatlara sahip olacak.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:16
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