Venezuela'dan 'gelecek emniyeti' için İngiltere'ye geldi, cesedine cinsel istismarda bulunuldu

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Venezuelalı 34 yaşındaki banka çalışanı Stela Domador-Kuzma, 20 yaşındaki Ryan Thornton tarafından defaatle bıçaklanarak katledildi ve cesedi tecavüze uğradı. Bu ise İngiliz medyasında aynı hafta içinde yer alan ve “cesede tecavüz” iğrençliğinin yaşandığı ikinci hadiseydi.

Kendisine “doğum günü hediyesi” yapmış

Tecavüz pornolarına takıntılı olduğu anlaşılan ve bu iğrenç melaneti irtikâp etmeden evvel de böyle pislik videolar izlediği öğrenilen Ryan Thornton, akabinde ev arkadaşı kadının odasına sızdı.

Doğum günü gecesinin ardından Stela’nın odasına sapık seks fantazisini uygulamak için girdiğinde kadının çığlıklar atması üzerine panikleyen Ryan, genç kadını tam 17 kere bıçakladı. Ayrıca sol kol, sol bacak, boyun ve göğsünde ciddi yara izleri olması da, uzun süren bir mücadele olduğuna yorumlandı.

Bundan sonra ise genç kadının cansız bedenini “kendisine doğum günü hediyesi yapıp” vaktini tecavüz etmekle geçirdi. Melun sapık bunun akabinde kapıyı kilitleyip binadan kaçtı.

Mahkemede Venezuelalı kadının, “adalet ve hukukun olduğu bir yerde yeni bir gelecek arayışı” ile İngiltere’ye geldiğine dikkat çekildi...

Ryan Thornton’un ise şartlı tahliye alabilmesi için en az 22 yıl 6 ay hapiste kalmasına karar verildi.

Cesede tecavüzde İngiltere bu hafta bir habere daha şahid oldu: 16 yaşındaki 14 yaşındakine...

Yaşanan hadisenin tüm korkunçluğuna rağmen, İngilizler sadece bu hafta içinde aynı iğrençlikle ikinci bir kere daha karşılaştılar.

Diğer dehşet verici hadiseye ise yalnızca 16 yaşında bulunan ve yaşından dolayı hukuki nedenlerle ismi haberlerde verilemeyen bir çocuk imza attı. 16 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki Litvanyalı Viktorija Sokolova’ya, Facebook’tan haberleşerek buluştukları Wolverhampton’da West Park’ta saldırdı.

Soruşturmanın devam ettiği hadisede haberlere yansıyan iddiaya göre, önce tecavüz eden 16 yaşındaki genç, ardından kızı katletti, bununla da yetinmeyip cesedine de tecavüz etti. Çocuk ise suçlamaları reddetti. Konuyla ilgili incelemeler devam ediyor.