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Geleceği düşünün, geri dönüştürün!

Ümraniye Belediyesi, 2009 yılından bu yana sürdürdüğü geri dönüşüm çalışmalarına hız kazandırarak devam ediyor. Belediye; ilçedeki konut, işyeri ve okullardan topladığı dönüştürülebilir atıklarla hem doğaya hem de ekonomiye destek oluyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 08:33
Geleceği düşünün, geri dönüştürün!

Geri dönüşüm atıklarını toplama işini de üstlenen Ümraniye Belediyesi, doğal kaynakların israfını önlemek ve ekonomiye değer kazandırmak amacıyla geri dönüşüm faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Ümraniye Belediyesi, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmasında ayda ortalama bin ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıyor. Çevreye verilen zararın azaltılması amacıyla, ilçedeki meskenlerden kullanım dışı kalan dönüştürülebilir atık malzemelerin toplanması ve çeşitli yöntemlerle tekrar imal edilmesi ya da bertaraf edilmesi adına Ümraniye Belediyesi, yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda cam atığı, bitkisel atık yağlar, madensel atık yağlar, elektronik atık, pil atığı, ömrünü tamamlamış lastik gibi maddeleri topluyor.

İlçe geneli okullar, işyerleri ve sitelerde gerçekleştirdiği çevre bilinci seminerleriyle de, doğa dostu belediyecilik çalışmalarını sürdüren Ümraniye Belediyesi, toplama çalışmalarında 15 kamyon, 2 adet seyyar damper kamyon ve 3 adet denetim aracı olmak üzere toplam 20 araç kullanıyor. Ayrıca ambalaj atıkları; kutu, kafes, kumbara ve konteynerlerde evsel atıklardan ayrıştırılarak kaynağında biriktirilip ayrı toplanıyor. Ekipler; sanayi bölgeleri, fabrikalar ve alışveriş merkezleri gibi ambalaj atıklarının fazla olduğu bölgelerde ise kanca vinçli konteynerler ile toplama işlemini sağlıyor.

Ekipler tarafından toplanan ambalaj atıkları, toplama-ayırma tesisine götürülüp, burada, ayırma bantlarında türlerine göre ayrıştırıldıktan sonra preslenip baylanarak, geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Bu çalışmalar neticesinde çöp depolama sahalarına giden atıklar azaltılarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor, geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılarak, toplama maliyetlerinin düşürülmesinin ardından hammadde tasarrufu sağlanmış oluyor.

Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından belirlenen mesken bazlı ambalaj atık toplama çalışmasının bölge ve günleri;

Pazartesi;                 Salı;                          Çarşamba;            Perşembe;              Cuma;                 Cumartesi;

Esenkent                  Ihlamurkuyu          Mehmet Akif        Esenevler              Atatürk                Dumlupınar

Esenşehir                 Cemil Meriç             Tatlısu                   Site                         Yamanevler        Karabekir

Madenler                 Aşağı Dudullu          Altınşehir             Namık Kemal         F.S.Mehmet      Topağacı

Necip Fazıl               Adem Yavuz             Çakmak                Armağanevler        Saray                  Elmalıkent

Yukarı Dudullu        Huzur                        Tepeüstü              Atakent                  Tantavi               Hekimbaşı

Şerifali                      Parseller                   Çamlık                   İstiklal                     İnkılap                Organize

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 08:33
  1. Ümraniye Belediyesi

YORUM YAZ

  • ihsihs9 sa önce
    Umarım bütün belediyelere örnek olur.
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