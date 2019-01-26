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"Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "Herkesin özgürlük, adalet ve hürriyetten nasibini tam olarak aldığı bir ülkeyi hep beraber inşa edeceğiz. Eksikliklerimizi telafi ederek daha güçlü bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz"

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:57
"Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Herkesin özgürlük, adalet ve hürriyetten nasibini tam olarak aldığı bir ülkeyi hep beraber inşa edeceğiz. Eksikliklerimizi telafi ederek daha güçlü bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz." dedi.

Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgenaral Şefik Atak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından törene katılanlar bando eşliğinde Atatürk'ün Gazianteplilere hitap ettiği Kendirli Gazi Kültür Merkezi'ndeki tarihi binaya kadar yürüdü.

Bakan Abdulhamit Gül, burada devam eden törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 86 yıl önce bulundukları yerde halka hitap ettiğini hatırlatarak, Gaziantep'in milli mücadele ruhuyla örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Gaziantep'te sergilenen milli mücadele kahramanlığının, Türkiye'nin aziz topraklarının kurtuluşunun en büyük meşalesi olduğunu aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal'in 86 yıl önce gazi şehirde yaptığı hitabında da dediği gibi 'Ben Antepliler'in gözlerinden nasıl öpmem, onlar sadece Antep'i değil bütün Türkiye'yi kurtardılar.' Gaziantep, her zaman birliğini, beraberliğini koruyarak bütün Türkiye'ye örnek olmuştur. O gün Türk'üyle, Kürt'üyle, Araıyla Türkmeniyle, zenginiyle, fakiriyle düşman ayağı bastırtmam diyerek şehit, gazi olan bir şehirdir. İşte bu ruh Antep'i nasıl gazi yaptıysa Türkiye'yi de her zaman bağımsız yapmıştır. Bunun da örneklerini 15 Temmuz'da gördük. Yine ülkemize hainlerin, alçakların eli ayağı değmesin diye kurşunlara siper oldu."

Bakan Gül, Türkiye'de yaşayan herkesin ortak paydasının vatan olduğuna dikkati çekerek, ülkenin 81 milyon farklılığıyla güzelleştiğini ifade etti.

Türkiye'deki farklılıkların ayrımcılık değil zenginlik olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Gül, birlik beraberlik içerisinde olunduğu için düşmanın bu topraklara ayak basamadığını ve basamayacağını kaydetti.

Gül, Türkiye'nin kıyamete kadar bağımsız yaşamaya devam edeceğini anlatarak, "Birliğimizi beraberliğimizi koruyarak, zenginliğimizi arttırarak, daha fazla kalkınarak, büyüyerek Cumhuriyetin 100. yılında maddi manevi olarak daha da kalkınarak, herkesin özgürlük, adalet ve hürriyetten nasibini tam olarak aldığı bir ülkeyi hep beraber inşa edeceğiz. Eksikliklerimizi telafi ederek daha güçlü bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Antep'in savunması için şehit olan bütün gazilerimizi, şehitlerimizi minnetle rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül de tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, Antep'in gazilik unvanını iliklerine kadar hak eden bir şehir olduğunu söyledi.

Gaziantep'in 6 bin 317 şehit verdiğini anımsatan Gül, kentin o günden beri gelişmeye devam ettiğini ifade ederek, "Mustafa Kemal'in gösterdiği hedeflere hızla ilerliyor. 7 milyar dolar ihracatı, 12 milyar dolar dış ticareti olan bölgenin çekim merkezi bir şehir. Daha da ileriye götüreceğiz." şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 86 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'in kahramanlığını tüm dünyaya ilan ettiğini anlatarak, Gaziantepliler'in büyük bir vatanseverlik gösterdiklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:57
  1. 86. yıl dönüm
  2. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  3. Atatürk
  4. Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. yıl dönümü
  5. Gaziantep
  6. ziyaret

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