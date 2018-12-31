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"Gel oğlum, seni vurmayız"

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanda karlar üzerinde yiyecek arayan geyikler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi- Geyiklerle iletişim kurmaya çalışan vatandaşlar, "Gel oğlum, gel gel. Ne yapıyorsun orada? Hayır durup duruyorsun, seni vurmayız biz kızım, oğlum" diye seslendi

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:22
"Gel oğlum, seni vurmayız"

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanda karlar üzerinde yiyecek arayan geyikleri cep telefonlarıyla görüntüleyen kişilerin iletişim kurma çabaları gülümsetti.

İlçeye bağlı kırsal Saadet Mahallesi'ndeki köy konağına odun getirmek için ormana giden Mahalle Muhtarı Zeki Ekren ve beraberindekiler, yiyecek arayan 2 geyik gördü.

Daha sonra cep telefonunu çıkarıp kayda giren muhtar Ekren, geyiklere önce "Gel kızım, gel" diye seslendi. Bir kişinin "Kız mı o?" sorusu üzerine muhtar Ekren, "Gel oğlum, gel gel. Ne yapıyorsun orada? Hayır durup duruyorsun, seni vurmayız biz kızım, oğlum." diyerek iletişim kurmaya çalıştı.

Ekren ve beraberindekilerin bir süre seslendiği geyikler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Ekren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, traktörle dağa çıktıkları sırada geyikleri fark ettiklerini söyledi. Geyiği yakından görmek için traktörü durdurduklarını vurgulayan Ekren, "Geyik bizi görmesine rağmen kaçmadı. Hareket de etmedi. Sonra arkasından gelen yavrusu olduğunu fark ettik. Aramızda yaklaşık 15 metre kaldı. Rahatsız olmasınlar diye daha fazla yaklaşmadık." dedi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:22
  1. Geyik
  2. İnegöl
  3. kar
  4. Orman
  5. SAADET MAHALLESİ

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