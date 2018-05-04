'Gel buraya Muharrem İnce'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharremİnce olduğunu açıkladı. Salonda İnce'yi kürsüye çağıran Kılıçdaroğlu'nun anons şekli ise dikkat çekti.04 Mayıs 2018 Cuma 12:02
CHP'nin kapalı grup toplantısında, cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce ismi için nihai karar verildi. Oy kullanan 110 milletvekilinin tamamı Muharrem İnce ismine oy verdi.
"GEL BURAYA İNCE"
Muharrem İnce adaylığının açıklanmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun "Muharrem İnce, eski bir öğretmen. Gel buraya Muharrem İnce." sözlerinin ardından kürsüye çıktı.
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