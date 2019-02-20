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Gedizli sporcu Türkiye Şampiyonu oldu

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, 17 Yaşındaki Milli Futbolcu Melih Gökalp 5 kilo Türkiye Gülle atma U18 kategorisi yarışmalarında Türkiye Şampiyonu oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
Gedizli sporcu Türkiye Şampiyonu oldu

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, 17 Yaşındaki Milli Futbolcu Melih Gökalp 5 kilo Türkiye Gülle atma U18 kategorisi yarışmalarında Türkiye Şampiyonu oldu.


İstanbul’da Kapalı Atletizm pistinde düzenlenen yarışmada 5 kilo gülle atma yarışında 17.48 metrelik derecesi ile en iyi derecesini elde eden Melih Gökalp 6 Mart’ta İstanbul’da yapılacak olan Uluslararası Salon Macth Turnuvasında ülkemizi temsil edecek.


Milli Sporcu Melih Gökalp Alınan başarılı sonucun ardından Gediz Kaymakamı Muhammet Önder’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Önder, Milli sporcuyu tebrik ederek, Kütahya’da gülle branşında bir ilk yaşandığını söyledi.Kaymakam Önder sporcuya Dünya Şampiyonasında başarılar diledi.


Diğer yandan alınan Türkiye Şampiyonluğu sonrası Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ta başarılı sporcuyu tebrik etti.


Başkan Akçadurak, “Türkiye gülle atma branşında 5 kilo gülle atmada en iyi derecesini atarak (17.48 m.) Türkiye Şampiyonu olan Milli Takım Sporcumuz Melih Gökalp ve Antrenörü Kenan Özcan’ı tebrik ediyorum. Gediz’in spor alanında son dönemlerde geçtiği yükselişe bir yenisi daha eklendi. 6 Mart 2019’da İstanbul’da düzenlenecek olan Uluslararası Salon Match’de İlçemizi ve Ülkemizi temsil edecek olan Milli Takım Sporcumuz Melih Gökalp’e başarılar diliyorum” dedi.


Konuyla ilgili olarak Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin ise; “Atletizm sadece koşudan ibaret değildir. Gülle ve yüksek atlama, cirit gibi branşlarda da faaliyetlerimiz devam ediyor. Sporcumuza her alanda destek vererek gülle atma pisti yaptırdık. Sonuc ortada. Kendisine 6 Mart’ta yapılacak şampiyonada başarılar dilerim” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
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