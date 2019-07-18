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Gedizli Hasan Çağrı Akan Balkan Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

İstanbul’da yapılan Balkan U18 Şampiyonası’nda Gedizli Hasan Çağrı Akan 4x 100bayrak yarışındaaltın madalya kazandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:05
Gedizli Hasan Çağrı Akan Balkan Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

İstanbul’da yapılan Balkan U18 Şampiyonası’nda Gedizli Hasan Çağrı Akan 4x 100bayrak yarışındaaltın madalya kazandı.


İstanbul Olimpiyat Stadında yapılan 30 branşta 16 ülkeden 253 atletin mücadele ettiği şampiyonada 4x100 bayrak takımı Türkiye’yi temsil eden atletlerden birisi de Gedizli atlet Hasan Çağrı Akan oldu.


4x100 metrede son atlet olarak yarışan sporcu Hasan Çağrı Akan Türk Milli Takımının Balkan Şampiyonu olmasında büyük katkı sağladı.


Atletizm Milli takımın 33 madalya kazandığı şampiyonada Çağrı Akan’ın bulunduğu 4x100 bayrak takımı 42.46 saniyelik derecesi ile birinci oldu.


Sporcunun bugünlere gelmesinde büyük emeği olan antrenörü Kenan Özcan, dua ve desteklerini esirgemeyen dostlara, teşekkür ettiğini belirterek “İstanbul’da 16 ülkeden 253 atletin katılımıyla yapılan Balkan U18 Şampiyonası’nda Türkiye adına 4x100 m bayrak koşusunda ülkemizi, Kütahya ve Gediz’i başarılı bir şekilde temsil ederek son 100 metredeki performansı 42.46 saniye derecesi ile altın madalya kazandıran sporcum Hasan Çağrı Akan ve takımında ki diğer sporcuları tebrik ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:05
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