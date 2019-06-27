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Gedizli Hasan Çağrı Akan atletizm’de Türkiye birincisi oldu

Türkiye U20 ve U23 Atletizm Şampiyonası, Bursa’da 240 kadın, 440 erkek olmak üzere toplam 680 atletin katılımıyla birlikte yapılan yarışlarda Gedizli Hasan Çağrı Akan U20 yaş grubunda 100 metre yarışlarında 10,84 saniye ile Türkiye 1.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:47
Gedizli Hasan Çağrı Akan atletizm’de Türkiye birincisi oldu

Türkiye U20 ve U23 Atletizm Şampiyonası, Bursa’da 240 kadın, 440 erkek olmak üzere toplam 680 atletin katılımıyla birlikte yapılan yarışlarda Gedizli Hasan Çağrı Akan U20 yaş grubunda 100 metre yarışlarında 10,84 saniye ile Türkiye 1.si oldu.


13 Temmuzda İstanbul’da yapılacak olan Balkan şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan Hasan Çağrı Akan kazandığı birincilik için çok mutlu olduğunu söyledi.


Akan, “Çok mutlu ve gururluyum. Hocamın ve ailemin yüzünü kara çıkarmadım. Çalışmalarımızın karşılığını aldım. Önümüzdeki ay İstanbul’da yapılacak olan Balkan şampiyonasında ülkemi temsil edeceğim için ayrıca heyecanlı ve gururluyum. Her zaman yanımda olan hocama ve aileme teşekkür ediyorum” dedi.


Hasan Çağrı Akan’nın babası Vedat Akan; “Bizler çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz başarılar kısa sürede kazanılacak başarılar değildir. Şartlar ne olursa olsun sürekli ve yılmadan çalışmak zorundasınız. Eğer küçücük bir boşluk bırakırsanız kesinlikle sonuca ulaşamazsınız. Bunları bizzat yaşayıp gören birisi olarak söylüyorum. oğlumun özel yaşamı, beslenmesi, dinlenmesi, bireysel antrenman programı, dersleri vb. her şeyiyle ilgilenmeye çalışıyorum. Çocuğumun geleceği söz konusu ise ben yorulmaya da, çalışmaya da, zamanımı vermeye de devam edeceğim” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:47
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