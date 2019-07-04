0553 313 94 23

Gediz’e yeni yaya geçitleri çizildi

Kütahya’nın Gediz İlçesinde yaya geçidi çizgilerinde yenileme çalışmaları devam ediyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:30
Gediz’e yeni yaya geçitleri çizildi

Kütahya’nın Gediz İlçesinde yaya geçidi çizgilerinde yenileme çalışmaları devam ediyor.


2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesinin ardından Gediz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından ilçe genelinde; yaya geçidi çizgilerinde yenileme çalışmaları devam ediyor.


Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Şehrin araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve bulvarlar üzerinde çalışmalarına başlayan ekiplerimiz; yaya önceliği konusunda ilçemiz genelinde yaya geçidi çizimleri ile yapılan düzenlemelerini sürdürüyorlar.


Trafik akışını rahatlamak ve yayaların karşıdan karşıya daha güvenli geçişlerini sağlamak için ekiplerimiz belli plan ve program çerçevesinde çalışmalarına devam etmekteler. Çalışmalar kapsamında bizlere destek veren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a ve görevli arkadaşlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polatlı’da ruhsatsız 48 iş yeri kapatıldı, Arapça tabelalar kaldırıldı
    1. Polatlı’da ruhsatsız 48 iş yeri..
    2. Kartepe Çuha fabrikası restorasyon..
    3. Türkiye'den flaş S-400 açıklaması:..
    4. Üniversite öğrencisi 13 günlük yaşam..
    5. Güngören Belediyesi’nden bilim ve..
    6. Kumpas davalarının hakim ve savcıları..
    7. Bedava uyuz aşısı yapıyor
    8. İstanbul trafiğine Mayıs’ta 17,5 bin..
    9. Yabancı uyruklu 2 profesör gözaltına..
    10. Karaman’da bıçaklanan köy muhtarı..
    11. Kamyonet motosiklete çarptı: 1 yaralı
    12. CHP’li eski vekile dolandırıcılık..
    13. Köyden kente göçü azaltma projelerine..
    14. Eskişehir Gelişim Okulları’ndan Rektör..
    15. Ambulansların trafikle imtihanı
    16. OPPO'nun desteklediği "PUBG Mobile..
    17. Başakşehir emniyetinden ruhsatsız..
    18. Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin tarih..
    19. Türkiye'de yüksek öğrenim gören..
    20. İŞKUR Eskişehir rakamları açıklandı
    21. Trafoda çıkan dumanlar korkuttu
    22. Bu meslek Türkiye’de sayılı: Şemsiye..
    23. Yaralı hayvanlar profesyonel..
    24. TSKB'den toplumsal cinsiyet eşitliği..
    25. Mersin'de çaldığı araçla kaza yapan..
    26. Fenerbahçe salonda çalıştı
    27. Estonya’dan Trump’a bağımsızlık günü..
    28. Minik eller çömlek yaptı
    29. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını..
    30. Göbeğini kaşıyan adam!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”