Gediz’e yeni yaya geçitleri çizildi

Kütahya’nın Gediz İlçesinde yaya geçidi çizgilerinde yenileme çalışmaları devam ediyor.

2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesinin ardından Gediz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından ilçe genelinde; yaya geçidi çizgilerinde yenileme çalışmaları devam ediyor.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Şehrin araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve bulvarlar üzerinde çalışmalarına başlayan ekiplerimiz; yaya önceliği konusunda ilçemiz genelinde yaya geçidi çizimleri ile yapılan düzenlemelerini sürdürüyorlar.

Trafik akışını rahatlamak ve yayaların karşıdan karşıya daha güvenli geçişlerini sağlamak için ekiplerimiz belli plan ve program çerçevesinde çalışmalarına devam etmekteler. Çalışmalar kapsamında bizlere destek veren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a ve görevli arkadaşlara teşekkür ediyorum.” dedi.