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Gediz’de “Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası”

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü “28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası" dolayısıyla okullarda çeşitli etkinlikler düzenliyor.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:05
Gediz’de “Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası”

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü “28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası" dolayısıyla okullarda çeşitli etkinlikler düzenliyor.


Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftasıkapsamında; Gediz’de bulunan eğitim kurumlarında yangın, ikaz-alarm, kurtarma, tahliye ve görsel slayt tatbikatı gerçekleştirdi.


Konu hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik afet farkındalığı ve duyarlılığıyla ilgili eğitimin ardından tatbikatlar düzenleniyor. Eğitimler öğrencilerimiz için hayati önem taşıyor. Öğrencilerimiz yaşanması muhtemel bir doğal afet sırasında hazırlıklı olmalarını ve neler yapmaları gerektiğini öğreniyorlar.” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:05
  1. doğa

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