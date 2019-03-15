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Gediz’de ’Safahat Okuma Yarışması’nın ön elemesi yapıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen Safahat’ı Okuma ve Anlama Yarışması ön elemesi Gediz Kültür Merkezinde gerçekleşti.

15 Mart 2019 Cuma 11:03
Gediz’de ’Safahat Okuma Yarışması’nın ön elemesi yapıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen Safahat’ı Okuma ve Anlama Yarışması ön elemesi Gediz Kültür Merkezinde gerçekleşti.


Dört farklı yaş kategorisinde düzenlenen yarışmada her kategori için üç finalist belirlendi. Finalistler, 15 Mart 2019 Cuma günü saat 20.00 da Gediz Kültür merkezinde dereceye girmek için yarışacaklar.


Final gecesinde derece için yarışacak yarışmacılara aynı gün hediye takdimi gerçekleşecek.


Yarışmanın 5-10 yaş kategorisinde Dayınlar İlkokulu’ndan Firdevs Çetin, Gümele İlkokulundan Kevser Ovalı, Kurtuluş İlkokulundan Yüsra Önder; 11-14 yaş kategorisinde Mehmetçik Ortaokulu’ndan Berra Ecem Zengin, 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu’ndan Murat Alyelken, 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu’ndan Sultan Karadağ; 15-18 yaş kategorisinde Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Betül Sude Koçhan, Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi’nden Serdar Bektaş, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Pakize Merve Arısoy; 19 yaş üzeri kategorisinde Adil Türkmen Öğretmen, Alev Kömürcü Dinç Öğretmen, Kubilay Yoluç Emekli Öğretmen; finale kalan yarışmacılar oldular.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:03
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