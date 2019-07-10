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Gediz’de LGS’de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde LGS Sınavında dereceye giren öğrenciler için kahvaltılı ödül töreni düzenlendi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:25
Gediz’de LGS’de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde LGS Sınavında dereceye giren öğrenciler için kahvaltılı ödül töreni düzenlendi.


“Bugünün iftiharları Geleceğin Mimarları” projesi kapsamında 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Gediz’de eğitim veren Ortaokulların 8. Sınıf öğrencilerinin girdikleri LGS Sınavı sonucunda dereceye giren öğrenciler için Gediz Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu bahçesinde kahvaltılı ödül töreni düzenlendi.


Gediz Kaymakamlığı ve Gediz Belediye Başkanlığı sponsorluğunda “Bugünün iftiharları Geleceğin Mimarları” projesi kapsamında 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında İlçedeki Ortaokulların 8. Sınıf öğrencilerinin girdikleri LGS Sınavı sonucunda öğrencilerden dereceye giren ilk 3 öğrenci çeyrek altın ve dereceye giren toplam 50 öğrenci ödüllendirildi.


Düzenlenen törene; Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz MYO Müdürü Gökhan Dağılgan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yaşar Türker, Gediz İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun, Gediz İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Muhammet Keskin, Gediz Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Okul Müdürleri ve öğrenciler katıldı.


Ödül töreninde konuşma yapan Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, “Sizlerin eğitimi en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu sebeple LGS sınavında göstermiş olduğunuz başarı bizleri mutlu etti. Özverili çalışmalarınız sonucunda elde etmiş olduğunuz bu başarı için öncelikle sizleri, daha sonra da sizlerin yetişmesinde emeği olan ailelerinizi, öğretmenlerimizi, okul idarecilerimizi tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:25
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