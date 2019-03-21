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Gediz’de istihdam seferberliği

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Gediz Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO), SGK İl Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’İstihdam’ konulu toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine başlatılan İstihdam Seferberliği 2019’un işverenlere sağladığı teşvik ve destekler konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 11:14
Gediz’de istihdam seferberliği

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Gediz Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO), SGK İl Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’İstihdam’ konulu toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine başlatılan İstihdam Seferberliği 2019’un işverenlere sağladığı teşvik ve destekler konusunda bilgilendirmeler yapıldı.


Gediz Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıda İstihdam Seferberliği 2019’un, işverenlerin üzerindeki yükü alan teşvik ve destekler, Gediz’de yılsonuna kadar ulaşılması planlanan istihdam hedefleri ile İşbaşı Eğitim programlarıyla alakalı bilgiler sunuldu.


Gediz Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Kütahya Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet Albayrak, SGK İl Müdürü İsmail Sayar, İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan, KOSGEB İl Müdürü Yaşar Yıldırım, Zafer Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Kutlu Eser, TSE İl Temsilcisi Erhan Özger ile İl Oda Borsa Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi İçlem Er ile sanayici ve muhasebeciler katıldı.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarafından başlatılan ve her geçen gün çığ gibi büyüyen istihdam seferberliğine hep birlikte destek olmayız. İstihdam seferberliğinin başladığı günden beri yoğun bir çalışma temposu ile çalışmaktayız. Bu anlamda istihdam konusunda hep birlikte hareket etmemizde fayda var.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:14
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