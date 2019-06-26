0553 313 94 23

Gediz’de ’Halı saha futbol turnuvası’ sona erdi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği 17.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:28
Gediz’de ’Halı saha futbol turnuvası’ sona erdi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği 17.’si düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası, Gediz Belediyesi Halı Saha Sosyal Tesislerinde Gençler Spor ile Sazköy Spor arasında oynanan final maçları ile sona erdi.


Gediz Belediyesi Halı Saha Sosyal Tesislerinde 8 takım, 96 futbolcu ve turnuva süresince 3400 seyircinin katıldığı turnuvanın şampiyonu Sazköy Spor oldu.


Turnuvanın final maçına Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Av. Mesut Yörük, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Gediz Belediyesi Meclis Üyesi Sait Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Turnuvada Gol Kralı Emrah Yıldırım, En iyi Kaleci Kamil Bütün seçildi. Centilmen sporcu Unvanınıise Gediz Kaymakamı Muhammet Önder aldı. 107 golle sona eren turnuva da, en centilmen takım Tufan Tur Fırdan spor seçildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza
    1. Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza
    2. Altun’dan açıklama
    3. Çizme’den Anadolu’nun zirvesine
    4. Bursalı kuaförlerin Bursaspor aşkı
    5. Dev kruvaziyer gemi Marmaris Limanı'na..
    6. Özbekistan'da bir ton uyuşturucu imha..
    7. Şehit oğlu için bugüne kadar 10..
    8. 2. Lige çıkan Büyükşehir Hentbol..
    9. İlkadım’da toplu sünnet kayıtları..
    10. Hanımlarımız bizlere Rabbimizin birer..
    11. Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 26..
    12. Hem pratik hem lezzetli: Zencefilli..
    13. Suriye Medya Birliğinden Suriyeli..
    14. Kargodan bin 894 adet uyuşturucu hap..
    15. Eğitim verecek robotlar geliyor
    16. Bizi niye rahatsız ediyorsun?
    17. İkiz halterciler dünyaya meydan okuyor
    18. Özbekistan, Rusya’dan Tigr zırhlıları..
    19. Pazaryeri’nde öncelik yayaların
    20. Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2019..
    21. Aşırı sıcaklara dikkat
    22. Kahramanmaraş’ta 35 milyon yıllık..
    23. "Mavi gömlek sahalara geri dönüyor"
    24. Adapazarı Bilgievi’nde kayıtlar sürüyor
    25. Düzce’de 2 bin 212 şişe halinde bin..
    26. Sivasspor'un sağlık sponsoru yine..
    27. Mahalle sakinleri yıkılan istinat..
    28. Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği..
    29. Kleopatra Koyu davası
    30. Aksaray’a şehit ateşi düştü
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler