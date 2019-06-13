Gediz’de GAYE projesi yıl sonu etkinliği düzenlendi

Kütahya’nın Gediz İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve bu yıl itibariyle 4.yılı tamamlanan GAYE (Gediz’de Atılımcı ve Yenilikçi Eğitim) projesi kapsamında yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin “Yıl Sonu Etkinlikler Finali’’ düzenlendi.

Etkinlikfinalinde yıl İçerisinde GAYE Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde final gecesi’ne katılmaya hak kazanan öğrenciler sunumlarını tekrar sergileyerek ödüllerini aldılar. Öğrencilere; Bisiklet, Gitar, Bağlama, Bluetooth Kulaklık ve muhtelif ödüller verildi.

Final gecesinde öğrenciler Şiir Okuma, Türkü Sunumu, Drama-Skeç- Tiyatro, Yöresel Fıkra Canlandırma etkinliklerinden sunumlar gerçekleştirildi.

Programda bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, “Okullarımızda uygulanan akademik program kadar, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin de eğitim sistemimizde önemli yer tutuyor” dedi.

Müdür Aydın; “Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu ve Kütahya 43 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan “Öğrencilerin Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerinin İzlenmesi” hedeflerinin, ilçemizde yaklaşık 4 yıldır uygulanan Gaye projesi kapsamında yapılan etkinliklerle örtüşüyor. Bu süreçte özverili bir şekilde görev alan, katkı sağlayan Şube Müdürlerimize, GAYE Proje ekibimize, Yönetici ve öğretmen arkadaşlarımıza, velilerimize ve birçok güzelliği ortaya koyan sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.