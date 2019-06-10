0553 313 94 23

Gediz’de altın madeni için alınan ÇED raporuyla ilgili açıklama

Kütahya’nın Gediz ilçesi Murat Dağı’nda altın madeni için alınan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu nedeniyle kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Avukat Mesut Yörük tarafından ortak bir açıklama yapıldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 20:09
Gediz’de altın madeni için alınan ÇED raporuyla ilgili açıklama

Kütahya’nın Gediz ilçesi Murat Dağı’nda altın madeni için alınan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu nedeniyle kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Avukat Mesut Yörük tarafından ortak bir açıklama yapıldı.


ÇED iptal davasının açıldığını belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Anadolu Export Maden Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından İR.85899 nolu ruhsat ile ÇED raporu alındığını resmi olarak duyumumuzdan sonra 2017 yılından itibaren takibini ve itirazını yaptığımız bu konu; idari ve hukuki anlamda yeni bir boyut kazandı. Öncelikle şunu belirtelim ki; idari takibimizin yanında yasal süresi içinde yargı yoluna gidilerek 7 Haziran 2019 tarihinde Gediz Belediyesi, konuyu beraberce takip ettiğimiz Uşak Belediyesi ve Karaağaç Köyü olarak ayrı ayrı yürütmeyi durdurma ve ÇED iptal davası açılmış bulunmaktadır. Murat Dağı’nda açılması düşünülen bu tesisin araştırma safhasında ana başlıklar itibariyle bölgedeki su kaynakları, kış turizmi açısından önem arz eden Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, sahadaki madencilik faaliyeti sırasında yapılacak patlatmalar nedeniyle termal kaynakların kaybolması, deprem bölgesinde bulunmamız sebebiyle zaman içerisinde oluşacak çatlaklardan sızmaların olabileceği, bu bölgenin göçer ve Yörüklerin konaklama ve mera alanları içinde olduğu, doğada nadir bulunan kuşların bu bölgede yaşadığı, yine bu bölgenin endemik bitkilerin varlığının son bulabileceği, hususlardaki kaygı ve görüşlerimizi önceki yıllarda hazırladığımız raporlarımızda ayrıntılı olarak bildirmiş bulunmaktayız. Bütün bunlarla birlikte fizibilite raporu incelediğinde;maden sahası ve kurulacak tesisin, Murat Dağı turizm alanı dışında olduğu, 9 yıl sürecek olan üretimin tamamlanmasından sonra sahanın terkedilme safhasında tekrar ağaçlandırılacağı, bununla birlikte dünyada ve Türkiye’de uygulanan altın çıkarma tekniği ve standartlarıyla üretimin yapılacağı, siyanürün de bazı sosyal medya hesaplarında ifade edildiği gibi derelere ve Gediz Nehrine salınacağı gibi bir durumun olmadığı, aksine,yapılacak tesisteki havuzlarda muhafaza edilerekdevir-daimle aynı suyun kullanılacağı, suyun sahaya salınmayacağı, doğaya ve çevreye zararını önleyecek her türlü tedbirlerin alınacağı anlaşılmaktadır” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 20:09
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzlanda'dan bir skandal açıklama: Komik ama hakaret değil
    1. İzlanda'dan bir skandal açıklama:..
    2. Mhp'nin mitili chp'nin fitilini..
    3. Bayrampaşa’da ‘3’üncü Bilim ve..
    4. Vali Kocabıyık: “Çevre kirliliği..
    5. Kaymakam Güven’e ilk ziyaret Başkan..
    6. Cezaevi firarileri sahte kimlikle..
    7. Lunaparkta akıl almaz kaza
    8. Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken..
    9. Yunanistan'da deprem! Çipras hükümeti..
    10. Hindi üretim çiftliğine yıldırım düştü
    11. Pazaryeri’nde Çanakkale Savaşları..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    13. Gediz’de altın madeni için alınan ÇED..
    14. Nijerya'daki silahlı saldırılar
    15. Çaldığı demirleri at arabasına..
    16. Karabük’te kaçak cinsel içerikli..
    17. Nikaragua'da 50 siyasi tutuklu serbest..
    18. TÜMŞAD yönetimi Rektör Turgut ile bir..
    19. Boğazda denize düşen bir kişi..
    20. Uyuşturucu operasyonları
    21. Türk hackerlardan İzlanda'ya Osmanlı..
    22. Yunanistan Başbakanı Çipras'tan erken..
    23. Hoşmerim tatlısı | Balıkesir'in meşhur..
    24. Iğdır’da düzensiz göçmenler isyan..
    25. Dolu yağışı kış günlerini aratmadı
    26. İsrail’in vurduğu sağlık görevlisi..
    27. 12 Mart'ı yaşayan komutan dönemin..
    28. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    29. ABD'nin 9 hedefi deşifre oldu!..
    30. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Rezalet Türkiye'ye de sıçradı! Resmen satışta... "İbne"leri tokatlayacaklar!
    Rezalet Türkiye'ye de sıçradı! Resmen satışta... "İbne"leri tokatlayacaklar!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!