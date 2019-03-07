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Gediz Üzümlü Ortaokulu TIMSS Uygulamasında Kütahya’yı temsil edecek

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Üzümlü Köyü Ortaokulu 01-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Matematik ve Fen Eğitimleri Araştırması (TIMSS) 2019 Nihai Uygulamalarında Kütahya’yı temsil edecek.

07 Mart 2019 Perşembe 10:45
Gediz Üzümlü Ortaokulu TIMSS Uygulamasında Kütahya’yı temsil edecek

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Üzümlü Köyü Ortaokulu 01-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Matematik ve Fen Eğitimleri Araştırması (TIMSS) 2019 Nihai Uygulamalarında Kütahya’yı temsil edecek.


Bu kapsamda Üzümlü Köyü Ortaokulu öğrenci Gediz Kaymakamı Muhammet Önder’i makamında ziyaret etti.


Öğrencileri tebrik eden Kaymakam Muhammet Önder; “Ülkemizin de üyesi olduğu Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından, öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarını ölçmek, eğitim ve öğretimin okullarda nasıl gerçekleştiğini, eğitim sisteminin etkinlik ve verimliliğini, ülkelerin eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirlemek ve değerlendirmek amacıyla 4 yıllık döngülerle yapılan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması’nın (TIMSS) 2019 Nihai Uygulaması’nın katılımcılarından olan Üzümlü Ortaokulu’nu öğretmen ve velilerini tebrik ediyorum. Sadeceİlçemizi değil, İlimizi ve dahası Ülkemizi temsil edeceğiniz TIMSS 2019 uygulamasına katılacak olmanızdan dolayı gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.


TIMSS ile ilgili bilgi veren Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ise; “Düzenli olarak dört yıllık dönemlerde gerçekleştirilen TIMSS Matematik ve Fen Bilimleriaraştırması 5. ve 8. sınıflar düzeyindeki öğrencilerin Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. 1995 yılından beri yapılan TIMSS uygulamasına; Ülkemiz 1999, 2007 yıllarında 8. Sınıf, 2011 ve 2015 yıllarında ise 4. ve 8. Sınıf düzeyinde katılmıştır. Bu yıl ülke genelinde 60 ilde, 5. ve 8. Sınıflar düzeyinde yapılacak olan Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması, 169 ortaokul, 36 imam-hatip ortaokulu ve 12 özel ortaokulda uygulanacak. IEA (International Energy Agency) tarafından dört yıllık döngüler halinde düzenlenen Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması - TIMSS’in bir sonraki döngüsü olan TIMSS 2019 Nihai Uygulaması, örneklem olarak seçilen okullarda 2019 yılı Nisan ayının 1-15’i arasında yapılacak. İlimizi temsil edecek tek okul olan Üzümlü Ortaokulunu öğrencilerini, Öğretmen, idareci ve velilerimizi tebrik ediyorum” dedi.


Üzümlü Ortaokulu 5. Sınıflarının Kayma Muhammet Önder’i ziyaretinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Şube Müdürü Bilal Uysal, TIMSS İl Sorumlusu Hatice Urhan, Üzümlü Ortaokulu Müdürü İsmail Çakır hazır bulundular.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:45
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