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Gediz Ticaret ve Sanayi Odası’ndan isihdam çağrısı

Kütahya’nın GedizTicaret ve Sanayi Odası tarafında istihdam seferberliğine destek toplantısı yapıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:20
Gediz Ticaret ve Sanayi Odası’ndan isihdam çağrısı

Kütahya’nın GedizTicaret ve Sanayi Odası tarafında istihdam seferberliğine destek toplantısı yapıldı.


Gediz Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları “İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı” gerçekleştirdi. GTSO üyelerine “ister 1 ister 100 ilave çalışan istihdam edin” çağrısında bulunan Başkan Vedat Öztürk, “Türkiye’nin geleceği için daha çok üretmek, daha çok istihdam yaratmalıyız. İstihdam Seferliği bunun için önemli bir fırsat. Tüm üyelerimizi 1 kişi, 10 kişi, 100 kişi neye gücü yetiyorsa ilave istihdam yaratmaya davet ediyorum” dedi.


Gediz Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Vedat Öztürk ve Yönetim Kurulu üyeleri ile “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla üyelerin katılımıyla oda salonunda bir toplantı gerçekleştirildi.



VEDAT ÖZTÜRK ÇAĞRI YAPTI


25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanının ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Oda ve Borsa Başkanlarının ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarının katılımıyla “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldığını hatırlatan Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, GTSO üyelerine istihdam seferberliğine katılım çağrısında bulundu. “Tüm üyelerimizi teşviklerden yararlanarak hem işletmelerinin hem de ekonomik kalkınmanın geleceğine katkı sunmaya davet ediyorum” diyen Öztürk, programın önemli bir fırsat olduğunu ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.



30 NİSAN’A KADAR


İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında işverene sunulan imkânlara dikkat çeken Vedat Öztürk, “Devlet, program kapsamında 30 Nisan’a kadar ilave istihdam yapan şirketlere, her bir çalışan için 3 ay boyunca prim, vergi ve ücret desteği verecek. İzleyen 9 ayda da prim ve vergiler devlet tarafından ödenecek. Kısa Çalışma Yönetmeliği uyarınca, ekonomik sebeple çalışma sürelerini azaltan ya da durduran iş yerlerinde 3 ay boyunca, azaltılan süreye ilişkin çalışan ücreti İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak. SGK primlerini düzenli ödeyen işverenlere 5 puanlık destek devamlı hale gelecek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:20
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