Gediz Organize Sanayi Bölgesi fabrikalarla güçlenmeye devam ediyor

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Organize Sanayi Bölgesinde 2019 Yılı Temmuz ayında faaliyet geçecek olan Kale Kadife Tekstil’in Fabrika inşaatı tamamlanıyor.

Bu kapsamda Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol, Başkan Vekili İshak Pekbilgin, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kıcıroğlu ve Gediz OSB Müdürü Gökhan Değirmenci inşaat alanına İnceleme ziyareti gerçekleştirdiler.

Burada konu ile ilgili bir açıklama yapan Gediz OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol; “Göreve geldiğimiz 2017 yılından bu yana yatırımcılarımızı bölgemiz getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Başol,“2018 yılı Nisan ayında Gediz OSB Yönetim Kurulu Başkanlığımızca Kadife Kale Tekstile 34,834 metrekare parsel tahsisi gerçekleştirmiştik. Bu firma parsel tahsisi üzerine 12 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika inşaatına 2018 yılı Kasım ayında başladı ve 4 ay gibi kısabir sürede inşaatın yüzde 70’lik kısmını tamamladı. Bu durum geleceğe umutla bakmamıza sebep oldu. Firma bölgemizde 7 milyon dolar yatırım yaparak Temmuz ayında üretime geçmeyi hedefliyor. İlk etapta 120-150 kişi istihdam edecek olması Yönetim Kurulumuzu daha da motive ediyor. Yeni yatırımcıların bölgemizi tercih etmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

2018-2019 yılında 5 firmaya yer tahsisi gerçekleştirdiklerini ifade eden İbrahim Başol, “Yer tahsisini gerçekleştirdiğimiz firmalar üretime geçmesiyle 400-450 kişiye iş imkanı sağlayacak. Yatırım yapmak isteyen yatırımcılara şunu söylemek istiyoruz; “İş fikri sizden, Yer Gediz OSB’den, Destek Devletten.” Tüm girişimci yatırımcıları Gediz OSB’ne davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Edinilen bilgiye göre Gediz Organize Sanayi Bölgesinde şu ana kadar 31 Sanayi parseli tahsisi yapıldı, Tahsisi yapılan firmalardan 22 tanesi üretim belgesini alarak faaliyette oldukları öğrenildi.