Gediz MYO’da görev değişikliği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne Öğretim Görevlisi Gökhan Dağılgan getirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne Öğretim Görevlisi Gökhan Dağılgan getirildi.

DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulu’nda uzun yıllardır Müdür Yardımcısı olarak çalışan ve 1,5 yıldır da müdür olarak görev yapan Öğretim Görevlisi Fetullah Karamete, müdürlük görevini Öğretim Görevlisi Gökhan Dağılgan’a devretti.

Fethullah Karamete’nin Kütahya merkezdeki yoğunluğu nedeni ile müdürlük görevinden ayrılma talebi üzerine, yapılan devir-teslim törenine ilçe mülki ve idari amirleri katıldı.

Karamete, yeni müdür Dağılgan’a başarılar diledi.

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