Gediz Elektrik Kariyer Günlerinde öğrencilerle buluştu

Gediz, istihdam oluşturmaya devam etmek, öğrencileri enerji sektörüne kazandırmak ve "Yetenek Yönetimi" projesini amacına hizmet ederek sürdürmek için geleneksel İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Kariyer Günleri etkinliğine katıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)i kariyerine yön vermek isteyen öğrencilerini ve mezunlarını İEÜ Kariyer Günleri kapsamında insan kaynakları yetkilileri ile bir araya getirdi. Gediz, İEÜ Konferans Salonu’nda düzenlenen Türkiye’nin ve dünyanın lider firmalarının stant açtığı ve üniversite öğrencileri ile bir araya gelme şansı yakaladığı İEÜ Kariyer Günleri’ne katılım gösterdi.

Etkinlikte katılımcı firmaların insan kaynakları yetkilileri, öğrencilerle görüşmeler yaptı. İEÜ Kariyer Günleri etkinliği sayesinde katılımcılar, Gediz ile iletişim ağı oluşturarak, işe alım prosedürleri hakkında bilgi edinme ile birlikte iş ve staj başvurusu yapma şansı da yakaladı.

Kariyer Günleri etkinliğinin düzenlenme amacı ile benzer gayeler taşıyan Yetenek Yönetimi projesinin, Gediz ve İEÜ iş birliğiyle 2018 yılının ekim ayından bu tarafa devam ettiği belirtildi. İEÜ lisans öğrencilerine 3. ve 4. sınıftayken iş hayatında uzun soluklu tecrübe ve pratik yapma imkânı sağlayan bu projeyle, hem Gediz’in talep ettiği genç ve nitelikli insan kaynağının sağlanmasının hedeflendiği hem de İEÜ’lü öğrencilerin mezun olacakları bölüm ve ilgi alanlarına göre istihdam sağlanması öngörüldüğü belirtildi.