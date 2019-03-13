0553 313 94 23

Gediz Elektrik İletişim Merkezi çalışanlarından sınıf kitaplığı

Gediz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Denizli’de bulunan iletişim merkezi çalışanlarının bağışlarıyla topladığı kitaplarla, İzmir Bayraklı Milli İrade Ortaokulunda “Gediz Sınıf Kitaplığı” oluşturdu.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:23
Gediz Elektrik İletişim Merkezi çalışanlarından sınıf kitaplığı

Gediz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Denizli’de bulunan iletişim merkezi çalışanlarının bağışlarıyla topladığı kitaplarla, İzmir Bayraklı Milli İrade Ortaokulunda “Gediz Sınıf Kitaplığı” oluşturdu.

 

Bayraklı Kaymakamlığı, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gediz arasında imzalanan etkinlik protokolü kapsamında sosyal sorumluluk projelerinin ilki gerçekleştirildi. “Bir Kitap Paylaş Geleceğe Enerjimiz Kalsın” sloganı ile hayata geçirilen kitap bağışı projesine katılımın oldukça yoğun olduğu açıklandı. İletişim merkezi çalışanlarının bağışlarıyla toplanan kitaplar sayesinde Milli İrade Ortaokulunda Gediz Sınıf Kitaplığı oluşturuldu. Gediz Sınıf Kitaplığı’nın teslim törenine Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, Şube Müdürü Zülfikar Türe, Milli İrade Ortaokulu Müdürü Yaşar Cihan Ünal, okul öğretmenleri ve öğrencileri, Gediz Bölge Yöneticisi Hüseyin Ak ve iletişim merkezi çalışanları katıldı.

 

Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sosyal fayda anlayışı taşıyan projeleri önemsiyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi okullarımızın kitap ve kitaplık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Gediz ile bu protokolü hayata geçirdik.”

 

Milli İrade Ortaokulu Müdürü Yaşar Cihan Ünal ise yaptığı konuşmada, hem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hem de Gediz’e teşekkürlerini dile getirdi. Toplanan kitaplar, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayından geçtikten sonra Gediz Sınıf Kitaplığı içerisinde öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:23
  1. İzmir
  2. Denizli
  3. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "DigiGirlz 2019" ile kız öğrenciler teknolojiyle buluşuyor
    1. "DigiGirlz 2019" ile kız öğrenciler..
    2. Cumhuriyet ile yaşıt olan 96’lık nine,..
    3. Vali Pehlivan siyasi parti il..
    4. Okul Profili Değerlendirme Çalışması..
    5. Fahrettin Altun: Türk dizileri önemli..
    6. "Kültür ekonomisinde ilk beşe girmemiz..
    7. Denizli’ye 8 şeritli yeni çevre yolu
    8. Dünyanın en iyi ikinci şehri Melbourne..
    9. Başkan Fadıloğlu, yapılacak hizmetleri..
    10. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    11. Vali Pehlivan esnafları ziyaret etti
    12. Genç öğretmen mutfak tüpüyle intihar..
    13. Vali Pehlivan Seçim Güvenlik..
    14. GKV’liler İstiklal Marşı’nın her..
    15. İsmet Akın: Geleceği hep birlikte..
    16. Rusların yüzde 91'i Türkiye'ye tatil..
    17. "Mansur Yavaş CHP'nin meselesidir"
    18. "Her yaştaki insanın spora yöneldiği..
    19. Yeni dönemde büyük yenilik! Hepsi..
    20. Anaokulu öğrencileri civcivler ile..
    21. DTSO Başkanı Şahin ek istihdam..
    22. Vali Pehlivan İl Genel Meclis üyeleri..
    23. Kutsal emanetler Karacabey’e teslim..
    24. Çaldığı televizyonu evinde izlerken..
    25. Trabzonspor'da Erzurumspor maçı..
    26. İstikal Marşını güzel okuma yarışması..
    27. Her yerde aranıyorlardı! Yakalandılar...
    28. Ege’den Japonya’ya meyve sebze..
    29. "İngiltere AB'ye ne istediğini..
    30. Güler: "Projelerim çalıntı değil, göz..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!