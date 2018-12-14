Gediz Elektrik CBÜ’deki konferansa enerji kattı

ANKARA (AA) - Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ yetkililerinin, Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) İktisat Kulübü tarafından organize edilen “Bölümünü Seç‘18” konulu konferansa katıldığı bildirildi.

Şirketin yazılı açıklamasına göre, CBÜ Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta öğrencilere kariyer gelişimi hakkında sunumlar yapıldı.

Aydem ve Gediz Elektrik İcra Kurulu Üyesi ve Satış Direktörü Hayrettin Üçüncü'nün de "İyi Bir Kariyer İçin Başarı Yol Haritası" temalı sunumuyla katıldığı konferansta, başarılı bir kariyer için öğrencilerin neler yapması gerektiği tartışıldı.

Konferansta katılımcılara enerji piyasası hakkında detaylı bilgi veren Üçüncü'ye sunum sonunda teşekkür belgesi verildi.



