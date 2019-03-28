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Gediz depreminde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde 28 Mart 1970 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 17:58
Gediz depreminde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde 28 Mart 1970 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.


Eskigediz Belediye Başkanlığı ve Eskigediz halkı, 239 kişinin hayatını kaybettiği depremin merkez üstü Akaçaalan Mahallesi halkının katsıyla yapılan hayır organizasyonunda, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi, kazanlarda 3 bin kişilik helva yapıldı ve etli pilav ile ayran ikram edildi.


Mahalle meydanında imece usulü yapılan irmik helvaları, meydanda halka ikram edilirken yaşlıların evlerine belediye araçları tarafından dağıtıldı. Yapılan hayırın gün boyunca tüm camilerde dağıtılacağı açıklandı.



Depremi yaşayanlar, o günleri anlatırken gözyaşlarını tutamadılar



Eskigediz Akçaalan Mahalle sakinleri yaptıkları açıklamalarda, ’’Gece saat 23.05’de sadece 6 saniyede büyük bir gürültü ile sallandık. Sonra her yerde yangın çıktı. Sadece Akçaalan Mahallemizde 239 kişi hayatını kaybetti. Çok acılar çektik. Çoğu aileler tümüyle yok oldu. Yetim çocuklarımız evlatlık verildi. Depremden çok çıkan yangında dirir diri yanan yakınlarımız oldu. İtfaiyeler ve iş makinaları bizi kurtarın diyen vatandaşlarımıza aşırı yangından dolayı ulaşamadı. Kimimiz elimizde ölmüş evladımızla, kimimiz ölen anne babasıyla sabaha kadar yağan kar ve yağmurun altında feryat ettik. Allah o günleri bir daha yaşatmasın’’ dediler.


Depremi yaşayanların gözyaşlarını tutamaması duygusal anlar yaşattı.Bugün halen depremin izlerini taşıyan yıkıntıların ve depremde yıkılmayan şuan içerisinde yaşanan evlerin olması bölgede dikkat çekiyor.


Yıllardır bu hayır yemeği geleneğini sürdüklerini ve 1970 depreminde hayatını kaybeden hemşerilerini asla unutmadıklarını belirten Eski Gediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, ’’Eskigediz halkı, Akçaalan Mahalle halkı ve belediye olarak birlik beraberlik içinde mahalle meydanında kurduğumuz kazanlarda helvalarımızı yapıyoruz. Her haneye dağıtıp ayrıca Camilerimize’de okunacak mevlit sonrası dağıtılmak üzere gönderdik. Rabbim 1970 depreminde ölenlerin mekanlarını cennet eylesin’’ şeklinde konuştu.



’’Bölgemizin deprem kuşağında’’



Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ’’1970 yılında meydana gelen köyümüzde ve Gediz ilçemizde deprem faciasında büyük can kayıpları oldu. Bir daha böyle acıların yaşanmaması için Allah’tan dualarda bulunuyoruz. Deprem şehitlerimizi bugün anma amaçlı ölüm yıl dönümlerinde hayır yapılıyor. Bu yapılan hayırın kabulü için Canabu Allha’yan duacıyız’’ diye konuştu.


Akçadurak, ’’Bölgemizin deprem kuşağında olduğu gerçeğini göz ardı etmeden yapılanma çalışmaları yapmalıyız. Hayır yemeğinin yapılmasında ve helva yapımına katkıda bulunan Akçaalan Mahallesi sakinlerine, Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek ve Eskigedizhalkına teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı hiç bir zaman unutturmayacağız’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:58
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