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Gediz Deltası'na "UNESCO" çağrısı

Doğa Derneği, Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için sanatçı Tarkan'ın da katıldığı gönüllü çalışmaya destek çağrısında bulundu- Doğa Derneği Başkanı Özlem Akın:- "Gediz Deltasındaki canlılığı kaybedebiliriz. Nesli tehlike altında olan canlıları kaybedebiliriz. Dünyada tek yaşayan canlı, insanlar değil, kendimizi doğadan ayıramayız. Gediz Deltası bizim mirasımızdır. Bunu gelecek nesillere ulaştırmalıyız"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:04
Gediz Deltası'na "UNESCO" çağrısı

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Doğa Derneği, nesli tehlike altında olan tepeli pelikan, Akdeniz foku ve caretta caretta gibi canlıların da aralarında bulunduğu yüzlerce türe ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için sanatçı Tarkan'ın da katıldığı gönüllü çalışmaya destek arıyor.

Gediz Nehri'nin on binlerce yılda taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesi sonucu oluşan delta, 40 bin hektarlık yüzölçümü ile Doğu Akdeniz’in en büyük deltalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Ramsar Alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Doğal Alanları Koruma statülerine sahip Gediz Deltası, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan tepeli pelikan, Akdeniz foku ve caretta carettaya ev sahipliği yapıyor.

Kuşların yanı sıra saz kedisi, su samuru, benekli kaplumbağa, 40'ın üstünde memeli hayvan türüne yaşam alanı olan deltanın, UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için Doğa Derneği öncülüğünde kampanya başlatıldı.

Kampanya ile deltaya evrensel bir değer kazandırılması ve gelecek kuşaklara en sağlıklı şekilde aktarılması hedefleniyor.

- 289 kuş türü

Doğa Derneği Başkanı Özlem Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir gibi nüfusu 4 milyonu aşan bir metropolün içinde yer alan, yeryüzünün tek sulak alanı olan Gediz Deltası'nın korunmasını hedeflediklerini söyledi.

Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi durumunda, bölgedeki koruma çalışmalarının da artacağına işaret eden Akın, "Bu sulak alanda yaşayan çok fazla canlı var. Nesli tehlike altında olan birçok canlı burada yaşam sürdürüyor. 289 farklı kuş türü var. Ege Denizi'nde bütün balıkların tek yumurtlama ve beslenme sahası ama tehlike altında." diye konuştu.

Akın, deltanın en başta kent baskısından kurtarılabilmesi için diğer sivil toplum örgütleri ile iş birliği geliştirdiklerini ve Gediz Yönetim Planı çerçevesinde çalıştıklarını aktardı.

- Kampanya 2019'da başladı

"Doğa Sensin" sloganıyla şubat ayında bir kampanya başlattıklarını söyleyen Akın, şöyle konuştu:

"Gediz Deltası'ndaki canlılığı kaybedebiliriz. Nesli tehlike altında olan canlıları kaybedebiliriz. Dünyada tek yaşayan canlı, insan değil, kendimizi doğadan ayıramayız. Gediz Deltası bizim mirasımızdır. Bunu gelecek nesillere ulaştırmalıyız. Delta, Dünya Doğa Mirası'nın 4 kriterini de karşılıyor. Kampanya başlatarak bütün düşünür, sanatçı ve İzmir halkının destek vermesini istedik. Gediz Deltası'nın Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi, turizm ve canlılığın devam etmesi açısından çok önemli."

Özlem Akın, halkın ve yerel yönetimlerin de desteğiyle Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün, UNESCO'ya, bölgenin Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için başvuruda bulunmasını istediklerini belirtti.

- Tarkan da destek verdi

Gediz Deltası için başlatılan kampanyaya ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu da katılmış, alanın görüntülerini içeren bir videoyu seslendirmiş ve destek çağrısında bulunmuştu.

Türkiye'nin ilk UNESCO Dünya Doğa Mirası olmaya aday bölgenin, 4 kriteri karşıladığına ilişkin bilimsel raporlar hazırlandı.

Kriterler arasında; eşsiz doğal güzelliklere ve estetik öneme sahip alanları içermek, kara, tatlısu, kıyı ve deniz ekosistemlerinin yanı sıra hayvan, bitki topluluklarının evrim ve gelişiminde devam eden önemli ekolojik ve biyolojik süreçleri sunan istisnai örneklere sahip olmak gibi maddeler yer alıyor.

Deltanın, UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için sosyal medyada başlatılan kampanyaya da yaklaşık 5 bin kişinin imza vererek katıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:04
  1. Doğa Derneği
  2. Gediz Deltası
  3. UNESCO

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