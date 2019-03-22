0553 313 94 23

Gediz Belediyesi’nden çevre dostu bez torba

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Belediye tarafından çevre ve geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak için bez çanta, geri dönüşüm broşürü ve belediye postası dergisi vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

22 Mart 2019 Cuma 11:45
Gediz Belediyesi’nden çevre dostu bez torba

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Belediye tarafından çevre ve geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak için bez çanta, geri dönüşüm broşürü ve belediye postası dergisi vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.


Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; Günümüzdeki hızlı sanayileşme ve nüfus artışının çevre sorunlarını beraberinde getirdiğini söyledi.


Başkan Akçadurak; “Çevreyi koruma bilincinin oluşturulması ve toplum geneline yaygınlaştırılması için halkımıza bez çanta ve geri dönüşüm broşürü dağıtıyoruz. Ayrıca bez çanta içerisinde belediye yatırımlarımızın tanıtımı için Gediz Belediye Postası dergisi yer alıyor. Bez torbalarımızı kullanarak doğaya, çevremize, ülkemize daha duyarlı bir süreç içerisine gireceğiz. Geleceğimiz, çocuklarımız ve daha güzel bir dünya için uygulamayı hep birlikte destekliyoruz” dedi.


Akçadurak; “Tarih, kültür, insan ve mekân boyutunda sürekli yaşanabilir bir Gediz oluşturmak vizyonuyla oluşturduğumuz çalışmalarımız ile ilçemiz Gediz’e hiç eksilmeyen bir şevkle hizmet etmekten mutluyuz. Çabamız, gayretimiz insan ve canlı odaklı çevreye duyarlı bir Gediz olmuştur” açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:45
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polise söven Fatih Altaylı'ya para cezası!
    1. Polise söven Fatih Altaylı'ya para..
    2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    3. Meteorolojiden 5 il için "zirai don"..
    4. "Dünyanın en cömert ülkesiyiz"
    5. Denizli'deki deprem güvenlik kamerasında
    6. Çavuşoğlu, dünyaya İslam düşmanlığını,..
    7. Yozgat'ta varil içerisindeki cesedin..
    8. "2019 Gönüllülük Yılı" tanıtımı yapıldı
    9. Fatih Altaylı'ya "polise hakaret"..
    10. Musul'daki feribot faciasında işletme..
    11. Almanya'da bileşik PMI son 69 ayın en..
    12. Suriyeli muhaliflerin "Golan" tepkisi..
    13. Başkan adayı Ercan, Orman Haftası..
    14. Bakan Turhan, AA Editör Masası'na..
    15. Başkan Yaşar, iş insanlarıyla buluştu
    16. Tunceli’de "Sıfır Atık" projesi..
    17. Gaziantep Kolej Vakfı’ndan Dünya Su..
    18. İYİ Partili başkan adayı ‘pes’ dedirtti
    19. GKV’nin Minik Kulaçları Kupaları..
    20. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    21. Şıktaşlı çalışmalarına Sarıgöl’de..
    22. AK Parti ve MHP'den Büyük Ankara..
    23. Okudukça Güzelleşecek Dünya projesinin..
    24. Yenilikçi İş Fikirlerine 200 Bin TL..
    25. Başkan adayı mahalle mitingine canlı..
    26. Başkan Pamuk, yaşlıların evlerine..
    27. Rusya'nın Atina Konsolosluğuna saldırı
    28. Polis adaylarına organ bağışı anlatıldı
    29. Buzdolabından çıkan yangında ev sahibi..
    30. Turizm acentası temsilcileri..
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler