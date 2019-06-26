Gediz Belediyesi’den ’Temiz çevre’ seferberliği

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, 2018 dönemi Zafer Kalkınma Ajansının ilan ettiği, Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP) için, Atıksu Arıtma Tesisinde bulunan iki kalem ekipmanın modernizasyonu ve değişimi ile ilgili, “Gediz Belediyesi Daha Temiz Bir Çevre İçin Çalışıyor’’ isimli bir proje hazırlandı.

Bu kapsamda “Hazırlanan proje, arıtma tesisinden dolayı hem çevre,hem de yeni alınacak olan ekipmanın enerji verimliliği sebebiyle “enerji’’ başlıkları ile doğrudan ilişkilendirildiğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Başvuran 61 proje içinden en yüksek puanı alan projemiz birinci oldu. 480 bin 894 TL’lik proje bütçesinin 336 bin 625 TL’si hibe olarak alındı. Belediyemiz 144 bin 269 TL’lik bir eş finansman sağlayacak” dedi.

Söz konusu proje kapsamında, 768 adet 12 inç difüzör ile bir adet turbo blower tedarik edildiğini ve montajlarının tamamlandığını belirten Başkan Akçadurak;“Blower üretici firmasından gelen Koreli mühendisler devreye alma ve test işlemlerini tamamlayarak, Atıksu Arıtma Tesisi personelimize yeni ekipman ile ilgili gerekli eğitimleri verdiler.

Yeni ekipmanlar ile Atıksu Arıtma Tesisinde verim artışı ve minimum %20 oranında enerji tasarrufu hedeflenmektedir. 61 proje içinden en yüksek puanı alarak, birinci olan “Gediz Belediyesi Daha Temiz Bir Çevre İçin Çalışıyor’’ Projemizin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Zafer Kalkınma Ajansımıza ve emeği geçen herkese şahsım ve Gediz halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Koreli Mühendisler devreye alma işleminden sonra Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ı makamında ziyaret ederek, konu hakkında ayrıntılı bilgi verdiler.