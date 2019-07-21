Gediz 17.Tarhana Festivali açıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, belediye kültür etkinlikleri kapsamında bu yıl 17’incisi düzenlenen Gediz Tarhana Festivali törenle başladı.

Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda bu yıl 17. Gediz Tarhana Festivali’ne, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşından sonra açılış konuşmasını yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, 17.cisi düzenlenen Tarhana Festivalinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Akçadurak konuşmasında " Bu yıl 17.’sini düzenlediğimiz geleneksel Gediz Tarhana Festivali, geleneğimiz ve kültürümüz olan tarhananın tanıtımının yanında her geçen gün yeni yatırımlarla gelişmekte olan Gediz’in tanıtımı adına katkı sağlamaktadır. Etkinliklerin yanı sıra ilçe ekonomisine katkı sağlayan, alışveriş imkânı festival sürecinde devam edecektir. Tarhana festivalinin Gediz’in hem ticari hem de sanayi hayatına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Festival programında yer alan kaliteli ve üst düzey etkinlikler, kültür ve sanatla Gediz’i farklı yerlere taşıyacak bir ortam hazırlandı. İlçemiz bugün kültür ve sanatla çoğu ilçelerle yarışacak örnek bir ilçe durumuna geldi. Bundan sonra da aynı doğrultuda çok daha güzel günlerde hep birlikte yürüyeceğiz” diyerek festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından edilen dua ile protokol heyeti kurdele keserek festivalin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra protokol üyeleri satış reyonlarını gezerek esnaflarla sohbet etti.

Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri kapsamında ünlü pop sanatçısı Buray, ayrıca Emre Sertkaya, Kerem Han Özdemir, gibi isimler açık hava konseri verecek. Festival 28 Temmuz tarihine kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.