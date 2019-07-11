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Gedikli köyü’nün yolu tamir edildi

İzmit Belediyesi’nin bozuk olan köy yollarını tamir etme çalışmaları kapsamında, İzmit merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Gedikli köyünün yolu da tamir edildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:39
Gedikli köyü’nün yolu tamir edildi

İzmit Belediyesi’nin bozuk olan köy yollarını tamir etme çalışmaları kapsamında, İzmit merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Gedikli köyünün yolu da tamir edildi.


Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında son olarak İzmit Gedikli köyü’nün yolu tamir edildi. Ekiplerin yapmış olduğu incelemeler sonrasında ilk olarak yolun bozuk kesimleri 125 ton plentmix malzemesiyle sağlamlaştırıldı. Daha sonra 460 ton asfalt ile Gedikli’nin bozuk yolu tamir edilerek köylülerin kullanımına sunuldu. Gedikli köyü sakinleri yapılan çalışma için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.


Bu arada İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin köylerdeki bozuk yol tamir çalışmalarına gece gündüz devam ettikleri kaydedildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:39
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