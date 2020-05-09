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Korona Virüs

Geçtiğimiz ay karantinaya alınan köyden ilk ölüm haberi geldi

Adıyaman’ın geçtiğimiz nisan ayında koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantina altına alınan Söğütlübahçe köyünde Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:18:00 -
Geçtiğimiz ay karantinaya alınan köyden ilk ölüm haberi geldi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde karantina altına alınan Söğütlübahçe köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan 91 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı

Sincik ilçesine bağlı Söğütlübahçe köyü geçtiğimiz Nisan ayında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alınmıştı. Söğütlübahçe köyünde 3 aileden toplam 6 kişide korona virüs testi pozitif çıkmıştı. İstanbul bağlantılı olan bir kişiden yayıldığı tahmin edilen korona virüsü nedeniyle aynı köyden 3’ü yoğun bakımda 6 kişinin tedavisi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyordu.

91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Bu kişilerden yoğun bakımda bulunan Ayşe Akarslan (91) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı aileden 2 kişinin tedavilerinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantina altına alınan Söğütlübahçe köyünde Ayşe Akarslan’ın vefatıyla birlikte ilk ölüm gerçekleşti.

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