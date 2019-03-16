Geçmişten günümüze Oltu Sergisi açıldı

Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Tarafından düzenlenen ‘Geçmişten Günümüze Oltu’ adlı fotoğraf sergisi açıldı. Davetiye gönderilmesine rağmen, Sergiye Oltu protokolünden kimsenin katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Tarafından düzenlenen ‘Geçmişten Günümüze Oltu’ adlı fotoğraf sergisi, Yakutiye Medresesi’nde açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Erzurum Havalimanı Başmüdürü Hanifi Fidan, Halk Bankası Merkez Şube Müdürü Gökhan Yiğit, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Yener Gözütok ile çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşen fotoğraf sergisi büyük bir ilgi gördü.

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Demir ile dernek yönetimi tarafından düzenlenen ‘Geçmişten Günümüze Oltu’ adlı fotoğraf sergisine Erzurumlular ile Erzurum’daki Oltulular büyük ilgi gösterirken, Oltu Protokolünden sergiye hiç kimsenin iştirak etmemesi tepki çekti.

OLTU PROTOKOLÜ SERGİYE FRANSIZ KALDI

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Demir ve yönetim kurulunun Oltu Protokolüne davetiye göndermesini rağmen, fotoğraf sergisine ilgi göstermemesi tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, “Burada Oltu’nun tanıtımı yapılıyor, ama Oltu Protokolünden hiç kimse yok” diyerek, tepkilerini dile getirdiler.

YAKUTİYE MEDRESESİNDE OLTU TAŞI TEZGAHI

Fotoğraf sergisi Oltu konulu olur da, Oltu taşsız olur mu. Oltulular derneği Yakutiye Medresesine Oltu Taşı tezgahı kurarken, Feyzullah usta, canlı olarak Oltu Taşının nasıl yapıldığını davetlilere gösterdi. Erzurumlu ünlü tiyatro sanatçısı Cumhur Seval de, sergiye katılarak, Oltu taşının tanıtımına katkıda bulundu.

OLTU’NUN HER YÖNÜ SERGİYE YANSIDI

Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Demir, Oltu ve yöresi olarak Oltu’yu fotoğraflarla tanıtmak için böyle bir sergiyi açmayı düşündüklerini belirterek, “Cağ kebabı, Oltu taşı ve ilçemizin tarihi güzellikleri ile yöresel yemeklerini konu alan fotoğrafları sergiliyoruz. Sergimizin açılışına katılan tüm davetlilere ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.