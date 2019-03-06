ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, kadın ve erkek arasındaki adaleti tartanın, adalet terazilerinin en hassaslarından biri olduğunu belirterek, "Cinslerden birine ayrıcalık tanınıp, hakkı çok abartılıp, diğerinin sorumlulukları fazla gelirse yani o terazide bir dengesizlik olursa mutsuzluğu getirir." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Kadın ve Toplum" konferansı, ney dinletisi ve Kuran tilavetiyle başladı.

Huriye Martı, burada yaptığı konuşmada, kadın ve erkek arasında sağlanacak adaletin mutluluğu da beraberinde getireceğini söyledi.

Adalet denilince akla adliye saraylarının geldiğini ancak adaletin öncelikle toplumun temeli olan ailede sağlanması gerektiğini belirten Martı, "Adalet terazilerinin belki de en hassası kadın ve erkek arasındaki adalettir." ifadesini kullandı.

Terazinin iki tarafının da dengede olmasının önemini vurgulayan Martı, "Her ne zamanki cinslerden birine ayrıcalık tanınıp birinin hakkı çok abartılıp, diğerinin sorumlulukları fazla gelirse yani o terazide bir dengesizlik olursa o adaletsizlik mutsuzluğu getirir." diye konuştu.



