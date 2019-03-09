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"Geçmişimiz devleti savunmakla geçti"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş:- "Bizim geçmişimiz devleti savunmakla geçti. PKK'lıların, devlet düşmanlarının karşısında duran da biziz. Biz bunları söylerken onların neler söylediğini biliyoruz" - "İpekyolu turizmi projesinde Ayaş hattına Uzak Doğulu turistleri getireceğiz"- "Muhtarlar gelecekler belediyenin kapısına, sorgusuz sualsiz işlerini görecek"- "Asfalt katılım payı soygununa son vereceğiz"

09 Mart 2019 Cumartesi 20:34
"Geçmişimiz devleti savunmakla geçti"

ANKARA (AA) - CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Bizim geçmişimiz devleti savunmakla geçti. PKK'lıların, devlet düşmanlarının karşısında duran da biziz. Biz bunları söylerken onların neler söylediğini biliyoruz." dedi.

Ayaş ve Etimesgut'ta halka hitap eden Yavaş, Ankara'nın ekonomik krizden büyük ölçüde etkilendiğini ileri sürdü.

Yavaş; Siteler, Gimat ve Ostim'de dükkanların bomboş olduğunu iddia ederek, yeni sistemle Kızılırmak'ın suyunun boşa çıktığını, onunla Ankara'da sulu tarım yapılabileceğini vurguladı.

Ankara'da çevre düzenlemesi için kullanılan bitkilerin, yurt dışından ve büyük maliyetlerle getirildiğini ifade eden Yavaş, bu bitkilerin Ayaş'ta üretilebileceğini söyledi. Yavaş, Ayaş'ta termal turizm yapmayı planladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Anka Park yaptılar, Çinlileri zengin ettiler. Termal sağlık turizmine geçiyoruz.İpekyolu turizmi projesinde Ayaş hattına Uzak Doğulu turistleri getireceğiz. Çiftçimizi küçükbaş ve büyükbaş destekleriyle destekleyeceğiz.17 yıldır Hükümet var aynı partiden. Burada belediye başkanı var, hangi sorunu çözdüler? Mesele, belediye başkanın vizyonunda. Eskişehir'e, Beypazarı'na bakın ne kadar turist geliyor? Söyleyecekleri bir şey kalmayınca insanları korkutmaya başladılar."

- "Bizim geçmişimiz devleti savunmakla geçti"

Kökeninin Beypazarı olduğunu vurgulayan Yavaş, "Ankaralı değil de Kayseri'den gelen misafiri eşitleyecekler kendi aklınca. Diyorlar ki 'PKK'lıları işe alacaklar.' Eskişehir'de Yenimahalle Belediyesinde kaç tane terörist varmış? Bizim geçmişimiz devleti savunmakla geçti. PKK'lıların, devlet düşmanlarının karşısında duran da biziz. Biz bunları söylerken onların neler söylediğini biliyoruz." şeklinde konuştu.

Seçilmesi halinde Büyükşehir Belediyesinin ilçe belediyelerinde birer temsilci görevlendireceklerini söyleyen Yavaş, "Bu kişi işleri gayet güzel çözer. Biz göreve başlayınca güneş enerjisi takacağız. Yeter ki çiftçi elektrik parası vermesin. Ama bir şey üretsin, sebze meyve üretsin, yurt dışından getirmeyelim. Hayvancılık yapsın. Satışına pazarlanmasına yardımcı olalım. İlk önce kendi hemşehrilerimizi kalkındıralım." ifadelerini kullandı.

Yavaş; Nallıhan, Beypazarı, Güdül'den oluşan bölgeyi ve Kalecik'ten Haymana'ya kadar ilçeleri ayağa kaldıracaklarını vurgularken, "Bu boynumun borcu. Kendimizi değil, kentimizi zengin etmeye talibiz. Bunu başaracağız. Şimdi bile korumalarla gezenlere yarın belediye başkanı olunca hiç ulaşamazsınız. Biz oy rekoru kırarak iş başına geleceğiz." dedi.

- "Projelerimizi açıkladıkça bunların projesi yok deyip küçümsüyorlar"

Asıl anketlerin halkın içinde yapılacağını belirten Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler projelerimizi açıkladıkça bunların projesi yok deyip küçümsüyorlar. Alışmışlar çılgın projelere halkın parasını yatırmaya. En büyük projemiz Ankaralıları kalkındırmak, bütün gayemiz bu. Asfalt katılım payı soygununa son vereceğiz. Doğal gaz depozitolarını takip edeceğiz, soydurmayacağız. Aradaki fark gittikçe açılıyor. Nereden anlıyoruz? Halkın ilgisinden, onların sokağa çıkamamasından anlıyoruz. 'Temiz siyaset' diye yola çıkıp çamur siyasetiyle devam etmesinden anlıyoruz."

Yavaş, kazanması halinde 'asla zafer kazandık' demeyeceklerini, sadece '5 yıllık hizmet yetkisi aldık' diyeceklerini belirterek, "Tarafsız şekilde herkese eşitçe hizmet edeceğiz. Ankara'yı sizlerin desteği ile mutlu etmeye talibiz." dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 20:34
  1. Ayaş ve Etimesgut'ta halka hitap etti
  2. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş:

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