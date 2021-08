'Geçmiş senelerde de PKK yangın çıkarmıştı'

Bundan iki bin yıl evvel İtalya’nın Vezüv Yanardağının eteklerinde Pompei diye bir şehir vardı. O şehrin halkı ve ahalisi o kadar azgınlaşmışlardı ki ensest ilişkiler, zina, fuhuş, faili meçhuller, rezalet ve seyahat o kadar ilerlemişti ki adamlar; yemekleri, meyveleri yiyorlardı, aynı tadı alabilmek için boğazlarına kaz tüyü sokup yediklerini kusuyorlar, yeniden aynı hazzı duyabilmek için midelerini boşaltıyorlardı. Ve yeniden aynı o lezzetli yiyecekleri yiyorlardı.

Onlar bu durumlarını, rezaletlerini, azgınlıklarını Allah görmüyor zannediyorlardı ve bir gün Allah gazaba geldi ve Vezüv Yanardağı patladı. Şehir iki saat içinde binlerce cesetle doluyor ve Pompei şehri iki saat içinde yanardağın külleri içinde kalıyor müthiş bir yangınla yok oluyordu. Bugün o cesetler dahi çürümeden kalıyor. Kimi zina ederken kimi içki içerken kimi eğlenirken taşlaşıyordu. Şimdi İtalya’daki Pompei şehrine gidenler hayretle ve şaşkınlıkla çürümeyen ve taş kesilmiş cesetleri görebilirler. Şimdi Pompei şehri örneği yerler yok mu?



Yaşadığgımız yangınlar, aslında göklerden gelen büyük bir musibettir. Böyle bela ve musibetlerde elbetteki kurunun yanında yaş ta yanmaktadır. Bu Allah’ın takdiridir, kimse O’nun mülkünde söz sahibi olamaz.



Bazı akademisyenler, bilmiş proflar, bilim adamları son yangınlara sabotaj, bu kasıtlı diyorlar. Bir an için onların söylediklerini doğru kabul edelim. O müthiş rüzgâr yangını daha da büyütüyor, yerleşim yerlerini tutuşturuyor, o büyük küçük hayvanları, kuşları, böcekleri koruyordu.



Hadi o lüks otellerde, pansiyonlarda yaşanan rezaletleri, ahlaksızlıkları görmediniz, peki o vatandaşların göz göre göre kazıklanmalarını da mı görmediniz? O beldelere fakirin gitme hakkı yok mu, bunu da hiç düşünmediniz. Hiç kimse bahanelere sığınmasın.



Dünyaları, yerleri ve gökleri sahipsiz sananlar şimdi her halde bir oturup düşünüyorlar. Akılları varsa aynı hataya düşmezler, eğer zafiyete düşerlerse daha fazla ve şiddetli semavi felaketlere karşı manevi tedbirlyerini alsınlar, veya yaşanılacaklara hazır olsunlar.



Bu semavi musibetlerde bazen Allahü Teala sayısını ancak kendisinin bildiği meleklerini devreye sokar. Bazen de kulu kul ile cezalandırır.



Geçmiş senelerde PKK birkaç yangın çıkarmıştı. Ama onlar uzun sürmedi, derhal söndürüldü.



Şimdi akademisyenlere, bilim adamlarıma, proflara; yangınları sadece PKK’lıların çıkarttığını (bilmeden bu örgütün propagandasını da yapmış olduklarını uyarmış olayım) söyleyenlere soruyorum: ABD’de, California’daki aylardır söndürülemeyen yangınları da mı PKK çıkardı. California’daki yangınlar, Allah’ın ABD’ye verdiği bir ikazdır ama Hristiyanlar bunu anlamazlar. Onlarda zeka vardır, akıl yoktur. Batı ve ABD, Allah’ın kendilerine verdiği teknolojiyi kendilerinden zannettiler. Almanya’daki on beş gün evvelki sel felaketinde 200’den fazla kişi hayatını kaybetti. Bine yakın kişi hâlâ kayıp. Merkel, bunu beklemiyorduk, diyor. Sen, sana hiçbir zararı olmayan Türkiye’nin ve İslam’ın düşmanlarına kucak aç, onları barındır, Allah bunu yanına bırakır mı zannettin leopar gözlü kadın.

Burada satırlarıma son verirken söylediklerimin aksini iddia edenlere gerçeği ispata hazırım.