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Korona Virüs

Geçitli köyünde karantina süresi uzadı

Bingöl'de bulunan Geçitli köyünde karantina süresi 14 gün uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 12:25:00 -
Geçitli köyünde karantina süresi uzadı

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyündeki karantina süresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmeye devam etmesi üzerine 14 gün daha uzatıldı.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Karlıova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02/07/2020 tarih ve 76 sayılı kararı ile halk sağlığının korunması ve COVİD-19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla, 18/06/2020 tarihinde karantina altına alınan ilçemiz Geçitli Köyü'ndeki karantina süresinin 14 gün daha uzatılmasına, tüm giriş ve çıkışların kapalı tutulmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

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